퍼시스그룹, 유럽 '로열아렌트'와 MOU…"글로벌 경쟁력 강화"

시디즈, 유롭 유통망 기반 브랜드 입지 강화

퍼시스, 공간 솔루션 공동 연구·개발

퍼시스그룹이 네덜란드·벨기에 기반 사무가구 기업 '로열아렌트(Royal Ahrend)'와 전략적 제휴(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 파트너십을 통해 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈는 로열아렌트가 운영하는 유럽 전역의 유통망을 기반으로 유럽 시장 내 입지를 강화한다. 단순한 수출이나 공급 계약에 그치지 않고 의자 제품 관련 공동 연구·개발을 포함해 오피스 환경 혁신을 위한 협력을 이어갈 예정이다.

퍼시스그룹-로열아렌트 전략적 업무협약(MOU) 체결식에서 롤프 뵈르스푸이 로열아렌트 대표(왼쪽에서 네 번째)와 손태희 퍼시스그룹 총괄사장(왼쪽에서 다섯 번째)을 비롯한 양사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 퍼시스그룹 AD 원본보기 아이콘

퍼시스그룹은 이번 제휴를 계기로 공간 솔루션 연구와 디자인 연구개발(R&D) 중심의 협력도 강화한다. 퍼시스는 사무·공공 공간 등 다양한 업무 환경에 대응할 수 있는 오피스 솔루션 공동 개발 프로젝트를 추진하고 시디즈는 인체공학 기술력과 글로벌 품질 기준을 제공하며 협력 완성도를 높인다.

이를 통해 공간·디자인·의자 기술이 유기적으로 결합한 통합 오피스 솔루션 체계를 구축하고 글로벌 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

손태희 퍼시스그룹 총괄사장은 "시디즈의 혁신성과 퍼시스의 공간 연구 역량 결합을 통해 한국의 디자인과 유럽의 감성을 아우른 새로운 글로벌 표준을 만들어 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>