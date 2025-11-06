본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

병역에서 진로까지… 국립부경대·병무청, ‘병역진로설계 특강’ 열어

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.06 17:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학생·지역청년 23명 참가

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 지난 10월 28일 오후 창의관 혁신강의실에서 학생과 지역 청년을 대상으로 '병무청과 함께하는 병역진로설계 특강'을 개최했다.

병무청과 함께하는 병역진로설계 특강. 국립부경대 제공

병무청과 함께하는 병역진로설계 특강. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 프로그램은 입대를 앞둔 청년들에게 전공과 적성, 관심 분야 관련 군 복무 정보를 제공하기 위해 열렸다.


이날 군 미필 청년 23명이 참가한 가운데 국립부경대 대학일자리플러스센터가 재학생 맞춤형 고용서비스, 진로 취업 길라잡이 프로그램 등을 소개하고, 부산·울산지방병무청 병역진로설계지원센터는 병역 이행 과정과 입영 방법과 신청 기간 등을 안내했다.

특히 병역진로설계지원센터의 전문 상담관이 참가자들에게 직업 선호도 검사와 연계한 군 특기를 추천하는 1대 1 상담도 진행해 호응을 얻었다.


국립부경대 대학일자리플러스센터는 부산·울산지방병무청 병역진로설계지원센터와 협약을 맺고 학생과 지역 청년을 대상으로 다양한 취·창업과 진로지원사업을 펼치고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기