해외 사업 호조에…롯데칠성음료, 3분기 영업이익 16.6%↑

롯데칠성음료가 해외 사업 호조 등에 힘입어 올해 3분기 실적 개선세를 보였다.

롯데칠성음료는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 16.6% 늘어난 918억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 같은 기간 매출은 1조792억원으로 전년 대비 1.3% 늘었으며, 당기순이익은 620억원으로 39.3% 늘었다.

사업 부문별로 보면 음료 부문의 3분기 매출은 전년 동기 대비 0.1% 감소한 5384억원, 영업이익은 4.3% 증가한 551억원을 기록했다. 지속되는 내수 소비 침체 속에서 과일·커피 농축액 등의 원재료비 부담 가중, 지속적인 고환율과 사업경비 부담이 이어지며 주스, 생수, 스포츠음료 카테고리의 매출이 감소세를 보였다는 설명이다.

다만, 탄산음료는 헬시 플레저 트렌드에 부합한 '칠성사이다 제로'를 중심으로 '젤로 맛있는 제로' 콘셉트의 새로운 마케팅을 전개해 전년 대비 매출이 0.3% 소폭 증가했다. 에너지음료 역시 3분기에 '핫식스 더킹 아이스피치 제로' 등 신제품을 선보이며 라인업을 강화하면서 매출이 23.5% 상승했다.

음료 수출의 경우 '밀키스', '레쓰비', '알로에주스' 등의 수출 호조에 힘입어 미국, 러시아, 유럽, 동남아 등 50여 개국에 판매하며 매출이 7.5% 증가했다.

주류 부문은 올해 3분기 매출이 전년 대비 5.3% 감소한 1933억원, 영업이익은 42.7% 증가한 139억원을 기록했다. 상반기부터 계속된 경기 침체, 고물가 등으로 인해 소비심리 위축이 이어지며 소주 카테고리를 제외한 내수 전 주류 카테고리 영역에서 매출이 감소했다는 설명이다.

다만, 주류 수출은 K콘텐츠와 함께 K푸드에 대한 관심이 높아지며 미국, 유럽, 동남아 등에서 과일소주 '순하리'와 오리지널 소주류 제품 중심으로 선전해 전년 동기 대비 매출이 3.6% 증가했다.

글로벌 부문의 3분기 매출액은 3842억원으로 전년 대비 9.5% 증가했고, 영업이익은 207억원으로 44.8%(64억원) 늘었다. 필리핀 법인(PCPPI)은 경영 효율화 사업인 피닉스 프로젝트와 공장 통폐합 등을 통해 매출이 2.3% 증가한 2478억원, 영업이익은 46억원으로 흑자 전환했다. 파키스탄 법인은 매출액 466억원으로 7.8% 성장했으나, 설탕 등 원재료의 가격 상승으로 영업이익은 30.6% 감소한 42억원을 기록했다. 미얀마 법인은 매출액 273억원으로 '펩시', 에너지음료 '스팅' 등 주력 제품의 시장을 장악하며 47.3% 증가했다.

롯데칠성음료 관계자는 "지속적으로 성장하고 있는 글로벌 K-푸드 수요에 적극적으로 대응하고 유럽, 미국 등 선진 시장에서의 브랜드 인지도 제고 및 경쟁력 확보를 위해 현지 마켓을 공략해 글로벌 소비자들의 접근성을 높여 나갈 예정"이라며 "글로벌 미래 성장 동력 확보를 위해 보틀링 사업 확대도 지속적으로 검토하고 있다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



