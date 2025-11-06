"모바일 라방 흥행" CJ온스타일, 3분기 영업이익 126억원…전년比 37.5% ↑

콘텐츠 IP 경쟁력·상품 포트폴리오 확장

외형·수익 동반 성장 이뤄

CJ온스타일이 모바일 라이브 커머스 거래액 확대에 힘입어 매출과 영업이익 모두 성장세를 지속했다.

6일 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 1,400 등락률 -2.11% 거래량 76,619 전일가 66,200 2025.11.06 15:22 기준 관련기사 [마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목[클릭 e종목]"CJ ENM, 개선되는 방향성에 주목"[2025국감]쿠팡, 연륙도 배송비 논란…박대준 대표 "개선 약속" 전 종목 시세 보기 close 에 따르면 CJ온스타일(커머스)의 올해 3분기 매출은 3557억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 영업이익은 126억원으로 전년 대비 37.5% 늘어났다.

모바일 라이브 커머스 성장이 실적을 견인한 것으로 풀이된다. 3분기 모바일 라이브 커머스 거래액은 1179억원으로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다. 회사 측은 '기은세의 은세로운 발견', '김호영의 투머치쇼' 등 신규 대형 IP의 인기와 인플루언서와의 협업 전략 강화, 뷰티·건식 등 상품 포트폴리오 확대가 고객 저변 확대에 기여했다고 설명했다.

향후 CJ온스타일은 '컴온스타일', '패션위크' 등 대형 프로모션을 통해 큐레이션을 강화하고 연말 성수기 수요에 선제 대응해 수익성을 제고할 계획이다. 먼저 라부부 캐릭터로 유명한 '팝마트' 등 브랜드와의 협업을 통해 모바일 신규 고객 유입과 체류 시간을 확대할 예정이다. 이를 통해 모바일·TV·OTT를 잇는 IP 포트폴리오 확장을 추진한다. 또 주문 당일 도착하는 빠른 배송 서비스 범위를 모바일 라이브 커머스까지 확대해 빠르고 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



