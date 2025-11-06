동두천시, 체육진흥기금 재조성 '제1회 동두천시체육진흥協' 개최

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 5일 시청 상황실에서 '2025년 제1차 동두천시 체육진흥협의회'를 열고 체육진흥기금 재조성과 지역 체육 발전 방향을 논의했다.

박형덕 동두천시장(가운데)이 지난 5일 시청 상황실에서 '2025년 제1차 동두천시 체육진흥협의회'를 열고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회는 2021년 폐지된 체육진흥기금을 4년 만에 재조성하기 위한 운용계획(안)을 심의·의결하고 2025년 체육 추진성과와 2026년 계획을 공유하기 위해 마련됐다.

시는 올해 신설된 체육관광과를 중심으로 생활체육 참여 확대, 전문체육 기반 강화, 장애인 체육 활성화 등 시민 체감형 체육정책을 추진해왔다. 내년에는 체육진흥기금을 활용해 생활권 체육시설 확충과 단계별 선수 육성체계 구축 등 체계적인 지원사업을 본격화할 계획이다.

이번 협의회에는 시 체육부서, 체육회, 장애인체육회, 교육청, 시의회 등 관계 기관이 참여해 첫 공식 활동을 함께하며 지역 체육발전 협력 기반을 다지는 계기가 되었다.

박형덕 동두천시장은 "체육은 시민의 건강과 행복, 그리고 도시 활력의 중요한 동력"이라며 "체육진흥협의회를 중심으로 '체육으로 하나되는 도시, 동두천'을 만들어가겠다"고 밝혔다.

앞으로도 동두천시는 '시민이 힘나는 체육도시' 구현을 목표로 파크골프장·생활체육센터 등 인프라 확충과 세대가 함께 즐길 수 있는 체육환경 조성에 지속적으로 힘쓸 계획이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



