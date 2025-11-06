창원특례시·덴마크 방위산업 협력으로 글로벌 네트워크 강화

시청, 한화에어로스페이스, 현대로템 방문



경남 창원특례시에 6일 덴마크 북대서양조약기구(NATO) 및 유럽안보협력기구(OSCE) 의원연맹 사절단(이하 덴마크 의회 사절단)이 한국 방위산업의 글로벌 협력 방안을 모색하기 위해 창원특례시를 방문했다.

덴마크 의회 사절단, 창원특례시 방문. AD 원본보기 아이콘

덴마크 의회 사절단은 피터 율-옌센 덴마크 북대서양 조약기구 및 유럽안보협력 기구 의회 위원장을 비롯해 6명으로 구성돼 미카엘 헴니티 빈터 주한 덴마크 대사와 함께 창원을 방문하여 방위산업 현황과 기술력을 직접 살펴보았다.

이번 방문은 지난 4월 주한 외국무관단 네트워킹 행사에서 창원을 찾았던 덴마크 국방무관의 인연을 계기로 추진됐다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "최근 국제 안보 환경이 급변함에 따라 방위산업에서의 국제협력과 첨단 기술 교류가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 덴마크 또한 방위산업 강화를 위해 적극적으로 나서고 있는 것으로 알고 있다"며 "창원은 방산 생산의 공급망 체계가 가장 잘 구축된 지역으로, 이번 방문을 통해 양국 간 방산 협력의 기반을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.

덴마크 의회 사절단은 이후 한화에어로스페이스를 방문해 지상-우주를 아우르는 종합 방산 체계를 살펴보고, 현대로템을 찾아 K-방산 기동 무기체계의 우수성을 확인했다.

이번 방문은 양국 간 방산 협력의 새로운 전환점을 마련하는 중요한 계기가 될 것으로 보이며, 창원특례시는 앞으로 방위산업 분야에서의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



