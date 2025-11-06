본문 바로가기
의정부시, 시내버스 1-8번 주말 증차…'시민 이동 편의' 대폭 업그레이드

이종구기자

입력2025.11.06 11:17

언론사 홈 구독
의정부시, 11월 8일부터 증차 운행
배차 간격 최대 5분 단축

경기 의정부시(시장 김동근)는 주말 이용객 증가로 혼잡이 심화된 시내버스 1-8번 노선을 오는 8일 첫차부터 토요일 및 공휴일에 각각 1대씩 증차해 운행한다.

시내버스 1-8번. 의정부시 제공

시내버스 1-8번. 의정부시 제공

1-8번 노선은 민락·고산지구와 청학리, 노원구청을 잇는 대표 생활노선이다. 하지만 최근 수락산과 천문폭포, 흑석계곡 등으로 주말 관광객이 몰리면서 차량 내 혼잡도가 높아지고 관련 민원도 잇따라 제기됐다.


이에 시는 지난 7월부터 현장조사와 운행자료 분석을 통해 주말 시간대별 승차 패턴을 면밀히 검토했다. 그 결과 불암산역 및 빼뻘 등 주요 정류소에서의 승차 대기와 만차 현상이 두드러진 것을 확인, 증차를 추진했다.

이번 증차로 주말 시간대별 배차 간격이 최대 5분 단축될 예정이며, 주요 정류소의 대기 시간도 줄어 시민들의 주말 이동이 한결 수월해질 전망이다.


김동근 시장은 "이번 증차를 통해 평일 출퇴근뿐 아니라 주말 나들이와 여가 이동 등 시민들의 생활 편의도 한층 개선될 것"이라며 "앞으로도 시민의 이동 불편을 세심하게 살피고, 생활 속에서 체감할 수 있는 대중교통 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
