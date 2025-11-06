DB증권, DB&케이원 한미주식형 랩 출시

DB증권 DB증권 016610 | 코스피 증권정보 현재가 9,960 전일대비 80 등락률 +0.81% 거래량 91,964 전일가 9,880 2025.11.06 11:45 기준 관련기사 DB증권, 해외선물옵션 이벤트 실시DB증권, '제1회 DB증권 직장인 골프 챔피언십' 11월 개최토스뱅크, 오픈이노베이션 생태계 고도화나서 전 종목 시세 보기 close (대표 곽봉석)은 케이원자산운용과 협업해 자문형 랩(Wrap) 상품인 'DB&케이원 한미주식형 랩'을 새롭게 출시했다고 6일 밝혔다.

해당 상품은 케이원자산운용의 높은 분석력을 이용한 소수 종목 집중투자와 DB증권의 적극적인 현금 비중 조절 등을 통한 리스크 관리 능력을 결합해 기획됐으며 'K-Alpha, U.S-Beta'라는 투자전략을 통해 한국과 미국 주식시장에 동시 투자하는 상품이다.

'K-Alpha, U.S-Beta' 투자전략은 한국시장에서 적극적인 투자를 통해 알파 수익을 추구하고 미국시장에서는 블루칩 우량주 투자로 안정성을 확보하고자 하는 전략이다. 투자 비율은 시장 상황에 따라 유동적으로 변경한다.

'DB&케이원 한미주식형 랩'의 최소 가입금액은 3000만원이며 DB증권의 각 지점에 방문해 가입할 수 있다. 신규 가입 이벤트로 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스를 제공하며, 보다 자세한 내용은 DB증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



