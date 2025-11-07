미수·신용 대환을 연 4%대 최저금리로...추가 투자금도 OK

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 부담스러워진 금리 문제와 DSR 규제 문제로 스탁론 이용을 망설이는 투자자들이 늘고 있다.

하지만 언제나 해답은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지켜온 하이스탁론은 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품을 제공하며, 투자자들의 부담을 크게 낮췄다.

여기에 DSR 한도와 관계없이 이용할 수 있는 상품도 함께 취급해, 투자자들에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 120,300 전일대비 7,400 등락률 -5.79% 거래량 332,787 전일가 127,700 2025.11.07 11:27 기준 관련기사 '전구체 기술력 공인' 엘앤에프, 국산화 연구개발 본격 추진'오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이[특징주]'단기급등 부담' 엘앤에프, 14% 하락 전 종목 시세 보기 close , 툴젠 툴젠 199800 | 코스닥 증권정보 현재가 68,300 전일대비 7,900 등락률 -10.37% 거래량 61,260 전일가 76,200 2025.11.07 11:27 기준 관련기사 작지만 강한 투자처? 우선주가 뜬다4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 즉시!한독-제넥신-툴젠, 차세대 항암세포치료제 공동 개발 추진 전 종목 시세 보기 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 450 등락률 +1.84% 거래량 10,790,614 전일가 24,500 2025.11.07 11:27 기준 관련기사 '오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이[클릭 e종목]"대한전선, 해저케이블 수주 확대"연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 두산로보틱스 두산로보틱스 454910 | 코스피 증권정보 현재가 76,300 전일대비 2,900 등락률 -3.66% 거래량 276,731 전일가 79,200 2025.11.07 11:27 기준 관련기사 두산로보틱스, AI 로봇 솔루션 'CES 혁신상' 2개 부문 수상상승 흐름에 제대로 올라타볼까? 투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’역대급 강세장에 늘어나는 황제株 전 종목 시세 보기 close , 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 2,187,000 전일대비 68,000 등락률 -3.02% 거래량 40,515 전일가 2,255,000 2025.11.07 11:27 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 최대 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!역대급 강세장에 늘어나는 황제株[특징주]효성중공업, 글로벌 전력망 슈퍼사이클 기대감 속 또 최고가 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>