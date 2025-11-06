[특징주]달바글로벌, 3분기 실적 기대치 하회에 10%대 약세

달바글로벌 달바글로벌 483650 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 20,900 등락률 -12.99% 거래량 259,349 전일가 160,900 2025.11.06 09:13 기준 관련기사 [클릭 e종목]"달바글로벌, 아쉬운 실적보다 큰 성장 기대"코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입K-뷰티 주역 '조선미녀'의 질주…화장품 '빅3' 또 바뀐다 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 10% 넘는 하락세를 보이고 있다.

6일 오전 9시10분 현재 한국거래소에서 달바글로벌은 전일 대비 1만7600원(10.94%) 내린 14만3300원에 거래되고 있다.

3분기 실적이 시장 기대치에 못미친 점이 주가에 부정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 전일 달바글로벌은 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 18.6% 증가한 167억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출은 59.3% 증가한 1173억원을 기록했다.

손민영 KB증권 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익이 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 각각 4.0%, 30.9% 하회했다"면서 "시장의 기대치를 하회한 요인은 계절적 비수기 영향에 따른 매출액 성장 둔화와 수익성 악화"라고 분석했다. KB증권은 달바글로벌의 목표주가를 20만원으로 기존 대비 13.0% 하향 조정했다. 손 연구원은 "3분기 실적 확인 결과 해외 성장 속도가 예상에 미치지 못해 2025년과 2026년 영업이익 전망치를 각각 기존 대비 10.6%, 24.3% 낮췄다"고 설명했다.

허제나 DB투자증권 연구원은 "달바글로벌은 3분기에 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하는 실적을 시현했다"면서 "계절적 비수기에 접어든 영향과 핵심 권역인 일본·러시아에서 매출 부진, 신규 제품군에 대한 브랜드 마케팅 비용의 공격적 집행으로 영업이익률은 전년 동기 대비 4.9%포인트 둔화된 14.2%를 기록했다"고 분석했다. DB투자증권은 실적 추정치 하향 조정에 기반해 목표주가를 18만원으로 낮췄다. 허 연구원은 "달바글로벌의 현주가는 2026년 순이익 기준 주가수익비율(PER) 17배로 밸류에이션 부담이 상존한다"면서 "4분기 실적 회복 추세 파악 이후 매수 접근을 고려하는 것이 바람직할 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>