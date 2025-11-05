"아이 얼굴 공개한 적 없다"…문가비 '정우성 친자' AI 합성 영상에 경고

SNS 사진 무단활용·AI합성에 강력 경고

모델 문가비가 공개한 적 없는 아들의 얼굴 사진이 인공지능(AI) 합성 영상에 무단 사용된 사실에 강하게 반발했다. 문가비는 아들의 뒷모습만 올렸을 뿐인데, AI가 만들어낸 영상에 아들 얼굴이 합성돼 퍼지고 있다며 불쾌감을 드러냈다.

모델 문가비가 공개한 아들과 함께한 일상 사진. 문가비 인스타그램

문가비는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 "지난 30일 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했다"며 "엄마와 아들의 평범한 일상, 아이의 모습이 담긴 사진들이었지만 제 아이의 얼굴이 그대로 드러난 사진이나 영상은 그 어떤 곳에도 공개하지 않았다"고 적었다.

이어 "그럼에도 불구하고 한 계정이 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용하며 불법 제작해 마치 제가 아들의 얼굴을 공개하고 공식 멘트를 남긴 것처럼 게시글을 올렸다"며 지적했다.

그는 "그 영상 속 인물과 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며 원본 사진을 이용해 무단 제작된 AI 합성 영상"이라며 "실제 모습이 아닌 허위 사진·영상들을 포함하여 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는 행위들은 더 이상 삼가달라"고 경고했다.

앞서 문가비는 지난달 30일 자신의 SNS에 아들과 커플룩을 맞춰 입은 사진을 여러 장 공개했다. 해당 사진에서 아들의 얼굴은 공개되지 않았다.

문가비는 지난해 3월 아들을 출산한 뒤 같은 해 11월 SNS를 통해 출산 소식을 직접 전한 바 있다. 당시 아이의 친부에 대한 언급은 없었으나 며칠 뒤 배우 정우성으로 밝혀져 큰 화제를 모았다.

정우성의 소속사 아티스트 컴퍼니는 당시 문가비가 공개한 아이가 정우성의 친자임을 인정하면서도 결혼 계획은 없다고 밝혔다. 이어 "양육 방식에 대해 최선의 방향으로 논의 중이며 정우성은 아버지로서 책임을 다할 것"이라고 전한 바 있다.

정우성은 이후 청룡영화상 시상식에서 "염려와 실망을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "모든 질책은 제가 받고 아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다하겠다"고 사과했다.





박은서 인턴기자



