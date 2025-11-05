일터서 벗어 바로 빨래해요… BNK부산은행, '동백일터클리닝' 운영 지원

미음산단서 지원식, 근로환경 개선 도와

바쁜 일터에서 작업복을 바로 세탁할 수 있다면?

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 5일 부산 강서구 미음산단 근로자 공공세탁소 '동백일터클리닝'에서 운영 지원식을 가졌다.

이날 행사에 김영훈 고용노동부장관과 BNK금융그룹 빈대인 회장, 부산은행 방성빈 은행장, 김형찬 강서구청장, 최금식 부산조선해양기자재공업협동조합이사장, 김혜진 사단법인 부산YWCA회장 등 관계자와 미음산단 근로자 50여명이 참석했다.

'동백일터클리닝'은 2020년 부산시와 조선해양기자재공업협동조합, 강서구지역자활센터가 협력해 산업단지 근로자의 작업복을 세탁·관리하기 위해 조성된 부산 최초의 공공형 근로자 세탁시설이다.

BNK부산은행이 작업 근로환경 개선을 돕기 위해 지원하는 ‘동백일터클리닝’ 개소식. AD 원본보기 아이콘

최근 무상임대 종료와 설비 노후화, 유지보수비 증가 등으로 운영이 중단될 위기에 놓이자 지속 가능한 운영방안 마련이 필요했다.

부산은행은 근로자의 근무환경을 지키고 사회적 일자리의 지속성을 확보하기 위해 세탁소 명칭을 'BNK부산은행과 함께하는 동백일터클리닝'으로 바꿔 운영 지원에 나섰다.

부산은행은 연간 임대료와 설비 유지보수, 근로자 근무환경 개선비 등을 지원한다. 세탁소가 향후 자립 운영이 가능하도록 도울 예정이다.

고용노동부 김영훈 장관은 "부산은행의 아낌없는 지원은 기업의 일반적인 지원 사례를 넘어 정부와 지방자치단체, 민간, 그리고 지역사회가 함께 힘을 모았을 때 노동자의 삶의 질이 향상되는지를 보여준다"며 "사회적 책임의 실천이자 훌륭한 성공 사례"라고 칭찬했다.

부산은행 방성빈 은행장은 "근로자의 땀과 노력이 지역 산업의 근간"이라며 "부산은행은 깨끗하고 안전한 근로환경 조성을 도우면서 지역과 함께 성장하는 포용적 금융실천을 이어가겠다"고 힘줬다.

동백일터 클리닝 개소식 행사. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



