KB국민카드, 2025년 신입사원 채용

KB국민카드는 2025년 신입사원 채용을 진행한다고 5일 밝혔다.

신입사원 공채는 일반, 정보기술(IT) 부문에서 시행한다. 성별, 연령, 학력 등 제한 없이 누구나 지원 가능하다.

일반 직무는 선발인원 중 일부를 보훈·장애 등 취업보호대상자에 대한 채용을 별도 운영한다.

입사 희망자는 KB국민카드 채용 홈페이지에서 오는 12일 오후 2시까지 지원서를 접수할 수 있다.

입사 지원자를 대상으로 서류전형을 진행한다. 다음 달 초 서류전형 합격자를 발표한다. 합격자 대상으로 필기시험 및 온라인 역량검사를 진행한다.

일반, IT 전 부문 지원자 대상 필기시험과 온라인 역량검사를 모두 실시한다.

필기시험은 국가직무능력(NCS)기반 직업기초능력평가와 새로 도입된 직무별 심화지식평가 등으로 진행한다.

IT 직무는 필기시험 및 온라인 역량검사 외에 실기(코딩)테스트를 추가로 실시한다.

최종 합격자는 실무자, 임원 등 단계별 면접 전형을 거쳐 내년 1월 말 발표할 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "역량과 창의성을 갖추고 미래 가치 창출에 기여할 수 있는 우수한 인재들이 많이 지원하길 바란다"고 말했다.





