용인세브란스병원~동백동 일원에 내년부터 자율주행버스 달린다

용인시-용인세브란스병원, 시범사업 업무협약

5㎞ 구간에 14인승 자율주행차량 2대 투입

내년 1월부터 경기도 용인시 용인세브란스병원과 동백동 일원을 오가는 자율주행버스가 운행된다.

4일 용인시청에서 개최된 '자율주행자동차 시범사업' 업무 협약식에서 이상일 용인시장(왼쪽)과 김은경 용인세브란스병원장이 협약서를 들어 보이고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 4일 시청 접견실에서 용인세브란스병원과 '자율주행자동차 시범사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 국토교통부가 기흥구 동백2동 일원에 지정한 '경기 용인(동백) 자율주행자동차 시범운행지구' 사업의 일환이다.

협약에 따라 시는 내년 1월부터 용인세브란스병원-동백역-동백도서관-동백이마트 등을 잇는 약 5㎞ 구간에 14인승 자율주행자동차 2대를 투입해 15분 간격으로 시범운행을 실시하게 된다.

이를 위해 시는 시범사업의 전반적인 행정 절차의 이행과 인프라 구축·운행을 담당한다. 병원 측은 운행에 필요한 충전시설 등 시설과 운영비 일부를 지원한다.

이상일 용인시장은 "시범운행을 통해 자율주행의 확대 가능성에 대한 실증적인 점검이 이뤄질 것"이라며 "시범사업이 잘 진행돼 더 많은 곳에서 시민의 교통편의를 증진하는 사업들이 이뤄지길 바란다"고 말했다.

김은경 용인세브란스병원장도 "이번 협약은 교통인프라 구축을 넘어 공공서비스와 첨단기술이 결합한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "충전시설, 차고지 등 인프라를 차질 없이 구축해 새로운 공공서비스를 제공하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>