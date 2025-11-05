경기북부소방재난본부 노정은 소방장, 특사경 우수사례 '최우수상' 쾌거

'2025년 전국 소방특별사법경찰 운영

우수사례 발표대회'서 최고점수

수사 전문성과 실무 능력 인정받아

경기도북부소방재난본부는 4일과 5일 경북 문경에서 열린 '2025년 전국 소방특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회'에서 양주소방서 소방장 노정은이 전국 19개 시·도 소방본부 발표자 중 최고 점수를 기록해 1등(최우수상)을 수상했다고 밝혔다.

노정은 양주소방서 소방장이 5일 '2025년 전국 소방특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회'에서 전국 19개 시·도 소방본부 발표자 중 최고 점수를 기록해 1등(최우수상)을 수상하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 소방특별사법경찰(특사경)의 우수 수사기법을 공유하고 수사 역량을 강화하기 위해 마련된 자리로, 외부 전문가 강의와 함께 서류심사, 사례 발표와 질의응답 등 실무 중심의 심사가 진행됐다.

노정은 소방장은 '무허가 위험물 저장, 숨겨진 진실을 밝히다'라는 주제로 정밀 수사 사례를 발표하며 실질적 개선 방안을 제시해 높은 평가를 받았다. 특히 발표 논리와 일관성, 응답 태도 등 전 항목에서 고득점을 기록해 심사위원단의 호평을 받았다.

강대훈 북부소방재난본부장은 "현장과 법률을 모두 아우르는 우수한 역량을 입증한 노정은 소방장이 자랑스럽다"며 "앞으로도 특사경의 전문성과 책임성을 바탕으로 도민 안전 확보에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>