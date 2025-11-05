가족과 함께 추억을…'진안고원 FIN' 행사 연다

트레킹·플라이낚시 결합 '가족형 치유관광'

전북 진안군이 오는 8일 주천면 운일암반일암 일원에서 '진안고원 FIN(Fishing In Nature)' 행사를 연다.

5일 군에 따르면 이번 행사는 서부내륙권 관광진흥사업, 시나브로치유길 사업의 일환으로, 진안군이 주최하고 협동조합 진안군플라이낚시협회가 주관한다.

진안고원FIN 행사 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

'진안고원 FIN'은 트레킹과 플라이낚시를 결합한 가족형 치유관광 프로그램으로, 자연 속에서 몸과 마음을 쉬어가는 힐링 아웃도어 축제다.

이번 행사는 오전 9시~오후 3시까지 진행되며, 개회와 함께 ▲플라이낚시 경기 ▲운일암반일암 시나브로 숲길 치유 걷기가 진행된다. 플라이낚시 및 치유 걷기는 사전 참여 신청 없이 현장 접수에 따라 진행된다.

이날 축제장에는 ▲플라이낚시 입문 체험 ▲어린이 낚시 체험 ▲곤충 타잉 만들기 ▲나만의 키링 만들기 ▲전통문화 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램도 준비돼 가족 단위 관광객들에게 자연 속 추억을 선사할 계획이다.

현장에는 음료와 간식 부스, 산골 음식 판매코너, 주천면 주민이 운영하는 농산물 직거래장터도 마련돼, 참가자들이 진안의 정겨운 맛과 멋을 함께 즐길 수 있다.

군 관계자는 "트레킹과 플라이낚시를 동시에 즐길 수 있는 이번 행사는 진안의 자연을 오감으로 느낄 수 있는 특별한 하루가 될 것이다"며 "가족과 함께 가을의 끝자락에서 자연과 교감하며 힐링하는 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.





