[韓뮤지컬 60주년②]중소극장 넘어 대극장으로…창작 뮤지컬의 다음 스텝

시장규모 4~5배 큰 브로드웨이

한국, 창작뮤지컬 신작 더 많아

대극장, 수익성·관객 충성도 높아

"쿼터제같은 장치 필요" 목소리

창작 뮤지컬이 한국 뮤지컬 시장의 성장을 견인하고 있다. 이제 한국 공연계에서 창작 뮤지컬은 더 이상 실험적인 시도가 아니라 시장의 흐름을 결정짓는 핵심 키워드로 자리 잡았다. 업계 관계자들은 "한국만큼 꾸준히 다양한 창작 뮤지컬이 제작되는 나라는 세계 어디에도 없다"고 입을 모은다.

다만 대극장 무대에 오르는 창작 뮤지컬은 여전히 드문 편이다. 제도적 지원이 뒷받침되지 않는다면 '창작의 불씨'가 중소극장에만 머무를 수 있다는 우려도 나온다. 이에 따라 스크린쿼터제처럼 대극장 무대에서 일정 비율 이상의 창작 뮤지컬을 의무적으로 공연하도록 하는 제도적 장치가 필요하다는 지적이 제기되고 있다.

세계에서도 드문 '창작 뮤지컬의 나라'

5일 한국문화예술위원회가 발간한 '문예연감'에 따르면 2023년 국내에서 공연된 뮤지컬은 총 2083편으로 집계됐다. 이 가운데 창작 초연 뮤지컬은 78편으로 2022년 47편, 2021년 143편과 비교할 때 꾸준한 제작 열기를 확인할 수 있다. 창작 뮤지컬의 제작 규모만 놓고 보면 세계 최대 시장인 미국보다도 활발한 수준이다.

브로드웨이 리그에 따르면 2024~2025시즌(2024년 5월20일~2025년 5월25일) 브로드웨이에서 초연된 창작 뮤지컬은 21편에 불과하며 이 중 5편은 리바이벌 작품이었다. 순수 신작은 16편뿐이다. 코로나19 시기에는 초연작이 10편 미만으로 줄었고, 팬데믹(세계적 대유행) 이전인 2018~2019 시즌에도 순수 신작은 11편에 그쳤다. 물론 브로드웨이 리그의 통계가 500석 이상 극장만을 대상으로 한다는 점에서 단순 비교는 어렵지만 시장 규모를 감안해도 한국의 창작 열기는 세계적으로도 드문 현상이다.

2024~2025 시즌 브로드웨이의 전체 입장권 매출은 18억9265만달러로, 이 중 뮤지컬이 14억8504만달러(약 2조1339억원)를 차지했다. 지난해 한국 뮤지컬 시장의 매출은 4651억원, 올해는 5000억원 수준으로 예상된다. 시장 규모는 브로드웨이가 4~5배 크지만 창작 신작의 양에서는 오히려 한국이 앞선다.

창작 뮤지컬은 한국 뮤지컬 시장 성장의 핵심 동력이다. 한·중·일 3국 가운데 창작 뮤지컬 비중이 높은 한국과 중국은 시장이 확대되는 반면 라이선스 작품 중심의 일본은 정체 또는 위축되는 추세다. 창작 뮤지컬은 라이선스 비용이 들지 않아 제작비 부담이 적고 자체 지식재산권(IP)을 확보해 해외 수출로 수익을 다변화할 수 있다는 장점이 있다. K콘텐츠의 성공 모델이 뮤지컬 분야로 확장되고 있는 셈이다.

K컬처의 인기가 높아지면서 뮤지컬 IP 수출도 활발하다. 2012년 전후로 본격화된 이후 지금까지 약 40~50편의 작품이 중국, 일본 등 아시아권에 수출됐다. 다만 연구나 통계 체계가 미비해 정확한 수출 규모는 파악하기 어렵다. 올해 8월 창립된 한국뮤지컬학회가 내년 본격적으로 활동을 시작하면 이러한 한계가 점차 해소될 것으로 기대된다.

창작 뮤지컬의 활발한 제작은 제도적 지원의 영향도 크다. 한국문화예술위원회와 예술경영지원센터 등 공공기관은 물론 CJ문화재단 등 대기업 재단도 창작 개발을 꾸준히 지원하며 시장의 기반을 다지고 있다.

대극장 창작 뮤지컬, 성장의 '마지막 퍼즐'

그럼에도 불구하고 대극장용 창작 뮤지컬은 여전히 드물다. 2025년에도 수십 편의 창작 뮤지컬이 초연 무대에 올랐지만 대극장에서 선보이는 신작은 손에 꼽는다. 올해는 12월2일 충무아트센터 대극장에서 개막하는 EMK뮤지컬컴퍼니의 '한복 입은 남자'가 유일하다. 지난해에도 '일 테노레'와 '스윙 데이즈_암호명 A' 단 두 편뿐이었다.

대극장 뮤지컬은 1000석 미만의 중·소극장 작품보다 수익성과 관객 충성도가 높다. 뮤지컬의 본질이 화려한 무대와 웅장한 연출에 있는 만큼 관객들은 자연스럽게 대극장 공연을 선호한다. 세계적으로도 '오페라의 유령' '라이온킹' '위키드' 등 장기 흥행작 대부분이 대극장을 기반으로 한다.

실제로 2023년 브로드웨이의 가장 큰 화제는 35년 넘게 이어진 오페라의 유령의 폐막이었다. 1988년 1월26일 시작해 2023년 4월16일까지 총 1만3981회 공연, 누적 관객 2015만명, 매출 약 13억6463만달러(약 1조9400억원)를 기록했다. 이후 '시카고' '라이온킹' '위키드' 등이 그 자리를 이어가고 있다.

한국 뮤지컬 시장 역시 대극장 흥행작을 통해 성장의 전환점을 맞았다. 2001년 초연된 오페라의 유령은 7개월간의 흥행으로 산업화를 촉발했고, 1995년 초연된 '명성황후'는 한국 창작 뮤지컬의 출발점으로 평가받는다.

최승연 뮤지컬 평론가는 "5000억원대에 육박하는 국내 뮤지컬 시장이 한 단계 도약하려면 대극장 창작 뮤지컬의 성공이 필수적"이라고 강조했다. 이어 "중·소극장 중심의 시장은 20~30대 여성 관객이 주도하지만 대극장 뮤지컬은 가족 단위·중장년층·청소년까지 포괄해 관객 저변을 넓힌다"고 덧붙였다. 문제는 제작 환경이다. 창작 뮤지컬은 흥행 불확실성이 크고, 규모가 클수록 제작비 부담이 커진다. 이 때문에 극장들은 검증된 라이선스 작품을 선호하고, 창작 뮤지컬은 중·소극장에 머무는 구조가 고착화되고 있다.

이종규 한국뮤지컬협회 이사장은 "대극장 창작 뮤지컬 전용 극장이 필요하다"고 말했다. 공연제작사 쇼노트의 이성훈 대표 역시 "한국 영화가 성장할 때 스크린쿼터제가 큰 역할을 했듯 대극장 창작 뮤지컬에도 유사한 제도적 지원이 절실하다"며 "극장이 일정 비율 이상 창작 뮤지컬을 무대에 올리도록 하는 정책적 유인이 필요하다"고 피력했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



