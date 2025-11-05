강원도교육청, ‘고교학점제 진로·학업 설계 안내서·누리집’ 제작 보급

강원도교육청, 고교학점제 전면 도입에 따라

강원 학생의 자기주도적 진로·학업 설계 지원 기반 마련

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 학생의 흥미와 적성에 맞는 진로·학업 설계를 지원하기 위해 '고교학점제를 위한 진로·학업 설계 안내서'와 '진로·학업 설계 누리집'을 제작·보급한다고 5일 밝혔다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

이번 안내서와 누리집은 2022 개정 교육과정을 기반으로 학생들이 자신의 진로 목표에 맞춰 과목을 선택하고 학업을 설계할 수 있도록 돕는 자료다. 특히 △대학 계열별 전공 및 학과 안내 △그에 따른 선택과목 △진로탐색활동 △권장도서 정보 △2028 대학입시 및 권장 이수 과목 등의 정보를 함께 수록해 실질적인 진로 설계에 도움이 되도록 구성했다.

'고교학점제를 위한 진로·학업 설계 안내서'는 도내 모든 고등학교 1학년 학급과 중학교 3학년 학급에 배부될 예정이며, 강원 고교학점제지원센터 누리집 내 '진로·학업 설계' 메뉴에서 파일로도 내려받을 수 있다.

'진로·학업 설계 누리집'은 강원 고교학점제지원센터 누리집에 통합 운영되며 △계열별 대학 학과 △교과군별 선택과목 △진로 로드맵 템플릿 등 다양한 정보를 온라인으로 제공한다. 특히 누리집 내 '진로·학업 설계 가이드' 메뉴를 통해 8개 전공 계열의 주요 학과와 관련 과목을 손쉽게 찾아보고, '나만의 진로·학업 설계서' 양식을 내려받아 자신만의 학업 계획을 세울 수 있다.

김성래 중등교육과장은 "학생 스스로 자신의 진로를 탐색하고, 적성과 흥미에 맞는 학업 계획을 세울 수 있도록 돕는 것이 이번 안내서의 핵심 목적"이라며 "학생뿐 아니라 학부모와 교사도 함께 활용해 학생 맞춤형 진로·학업 설계가 활성화되길 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



