KCGI자산운용, 여경협에 우먼펀드 수익금 기부 협약

이성민기자

입력2025.11.05 09:24

"여성기업 역량강화 등 사업에 사용"

한국여성경제인협회는 4일 서울 영등포구 KCGI자산운용 본사에서 KCGI와 기부 협약을 체결했다고 5일 밝혔다.


4일 서울 영등포구 KCGI자산운용 본사에서 열린 ‘한국여성경제인협회-KCGI자산운용’ 업무 협약식에서 박창숙 한국여성경제인협회 회장(왼쪽에서 네번째)과 조원복 KCGI자산운용 대표(왼쪽에서 다섯 번째)를 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

이번 협약을 통해 KCGI는 우먼펀드 수익금 중 1000만원을 기부한다. 여경협은 이 기부금을 여성기업 역량강화 및 미래여성경제인 육성 등 다양한 지원사업에 활용할 계획이다.

박창숙 여경협 회장은 "이번 협약은 여성경제인의 성장과 사회적 가치 실현을 위해 민간 금융기관이 동참한 뜻깊은 사례"라며 "협회는 앞으로도 다양한 파트너십을 통해 지속 가능한 여성기업 생태계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
