한국앤컴퍼니그룹, 글로벌 최대 車부품 전시회에 첫 통합 참가

한국앤컴퍼니·한온시스템·한국타이어, AAPEX 참가

한국앤컴퍼니그룹이 세계 최대 자동차 부품 전시회에 핵심 계열사들이 처음으로 공동 참가했다고 5일 밝혔다.

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 22,400 전일대비 600 등락률 -2.61% 거래량 17,203 전일가 23,000 2025.11.05 09:22 기준 관련기사 한국앤컴퍼니, 본사 사옥 일반 공개…테크노플렉스 '오픈하우스'한국앤컴퍼니그룹, 첫 홍보 영상 공개…"묻고 실행하며 혁신 실현"한국앤컴퍼니그룹, 美 테네시 주지사 회동 "지원·협력 강화" 전 종목 시세 보기 close · 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 4,350 전일대비 80 등락률 -1.81% 거래량 1,260,892 전일가 4,430 2025.11.05 09:22 기준 관련기사 한온시스템, 3Q 영업익 953억…6분기 만에 흑자전환[클릭 e종목]"한온시스템, 대규모 유증…목표주가 유지"한온시스템, 9000억원 유상증자 단행…"재무 건전성 강화" 전 종목 시세 보기 close ·한국타이어앤테크놀로지는 4일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 'AAPEX 2025'에 공동 참가했다. 올해 56회째인 '오토모티브 애프터마켓 프로덕트 엑스포(AAPEX)'는 미국자동차관리협회와 자동차 애프터마켓 공급업체협회가 주최하는 대표적인 부품 전시회다.

4일(현지시각) 미국 라스베가스에서 개막한 글로벌 최대 자동차부품 전시회 'AAPEX 2025'에서 한국앤컴퍼니그룹 부스에 전시된 메인 목업 차량을 방문객들이 관람하고 있다. 한국앤컴퍼니그룹 AD 원본보기 아이콘

한국앤컴퍼니그룹은 3사 공동 부스를 마련해 계열사 간 시너지를 극대화했다. 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)' 위상을 높이고, 세계 최정상 기술력의 배터리·열관리·타이어 등 자동차 핵심 부품·기술을 선보인다.

한국앤컴퍼니는 전시회에서 전략 제품군과 현지화 생산 역량을 전면에 내세웠다. 하이브리드·전기차 등 '전기 동력 자동차(xEV)' 대응 제품·전략군 중심으로 구성했다.

12볼트(V) 납축전지의 품질 경쟁력을 강조하고 저전압 리튬이온 배터리도 프로토타입으로 공개했다. 전기차 대응 신차공급용(OE) 배터리를 포함해 승용·상용·선박·레저 등 주요 라인업을 한 자리에 제시해 혁신적 글로벌 대응력을 부각했다. 또 99.9% 순도 납과 순수 고성능 프리미엄 배터리(AGM) 격리판(Pure AGM separator) 기반 AGM 등을 소개하며 압도적 기술력을 선보였다.

한온시스템은 목업 차량을 전면에 배치해 관람객 시선을 끌었다. 세계 최초 전기차 4세대 히트펌프, 한국타이어 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어, 한국앤컴퍼니 ES 배터리를 탑재해 그룹의 모빌리티 통합솔루션을 한눈에 보여줬다.

4세대 히트펌프는 외기·모터·배터리 폐열을 동시에 활용하는 '병렬 열원 회수 방식'을 세계 최초로 도입하며 기아차 EV3 전기차에 양산 적용 중이다. 회수된 열을 차량 냉난방과 배터리 온도 조절에 활용, 전기차의 주행거리 향상에 기여한다.

한온시스템은 친환경 냉매 기반의 열관리 솔루션도 다수 선보였다. 독일 폭스바겐그룹 전기차 전용 'MEB 플랫폼'에 공급 중인 친환경 냉매 이산화탄소(R744) 전동 컴프레서, 자연 냉매 프로판(R290)을 적용한 냉매 제어 모듈 등이다.

전기차 통합 열관리 4세대 히트펌프 시스템. 한온시스템 원본보기 아이콘

특히 이수일 한국앤컴퍼니그룹 부회장(한온시스템 대표)은 현장에 상주하며 글로벌 주요 거래선과 연쇄 미팅을 진행했고, 현지 시장 트렌드와 고객 요구를 면밀히 청취했다.

이 대표는 "이번 전시를 시작으로 한온시스템 브랜드 가치를 글로벌 시장에 적극 알리겠다"며 "향후 선도적인 열관리 기술 혁신과 그룹 시너지를 기반으로 회사의 차별화된 기술력을 부각해 글로벌 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.

한국타이어는 미래 기술 두 축으로 꼽히는 '커넥티드 타이어'와 '에어리스' 기술을 결합한 혁신 포트폴리오를 선보였다. 타이어 센싱 기반 지능형 타이어 기술 '아이솔루션(i.Solution)'과 공기 주입이 필요 없는 차세대 에어리스 콘셉 타이어 '아이플렉스(i-Flex)'를 공개했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "주요 계열사가 세계 최대 전시회에 공동 참가하며 글로벌 통합 브랜드 '한국'의 위상을 높이게 됐다"며 "배터리·열관리 솔루션·타이어 등 기술로 글로벌 하이테크 그룹 입지를 강화해 국가 경제 성장과 자동차산업 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>