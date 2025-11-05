본문 바로가기
마포구, 합정·연남동 등 11대 상권 릴레이 반상회

입력2025.11.05 09:02

구청장과 상인들 소통하며 현안 논의

서울 마포구(구청장 박강수)는 이달 4일부터 20일까지 11대 주요 상권 내 핵심지와 상징적인 장소에서 ‘마포 11대 상권 릴레이 반상회’를 순차적으로 개최한다.

박강수 마포구청장이 합정 하늘길 상권 상인의 질의에 답변을 하고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장이 합정 하늘길 상권 상인의 질의에 답변을 하고 있다. 마포구 제공.

이번 반상회는 구청장과 공무원들이 상권 현장을 직접 방문해 상인 대표 및 상인들의 의견을 듣고, 상권별 현안을 공유하며 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.


첫 주자인 합정 하늘길 상권 반상회는 4일 합정동 먹자골목 내 음식점에서 진행됐다. 합정 하늘길 상권은 한강변을 따라 감성 카페와 이색 맛집이 밀집했고, 역사·문화 자원이 풍부해 젊은 층이 많이 찾는 지역이다.

반상회에서는 11대 상권 현황과 추진 사업 설명, 상인들과 한강변 입지 활용, 마케팅, 상인 역량 강화 등에 관한 질의응답이 이어졌다. 참석자들은 ‘상생다짐 선언문’을 낭독하고 ‘상생깃발 릴레이 전달식’을 진행하며 골목 상권의 발전과 협력을 다짐했다.


반상회는 6일 연남 끼리끼리길, 염리·대흥숲길, 10일 도화꽃길, 용강맛길, 11일 레드로드, 17일 망원월드컵시장 방울내길, 18일 망원시장 망리단길, 19일 아현굴레방길, 20일 마포농수산물 월드컵길과 상암맛길 순으로 진행된다.


박강수 마포구청장은 “마포 11대 상권은 각각 고유한 개성과 매력을 지니고 있다”며 “상인과 지속적으로 소통해 마포형 상권 활성화 모델을 만들어가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
