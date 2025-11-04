본문 바로가기
박선원 "국정원 감사 결과, 김성태-이재명 관련성 확인 안 돼"

김희윤기자

입력2025.11.04 20:33

대북송금 불분명…도박 자금 가능성도 시사

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원은 "국가정보원이 김성태 전 쌍방울그룹 회장과 이재명 대통령 간의 연관성을 확인하지 못했다"고 밝혔다.

신성범 국회 정보위원장(오른쪽)이 4일 서울 서초구 국가정보원에서 열린 2025년도 국정감사에서 여야 간사와 대화하고 있다. 왼쪽부터 이성권 국민의힘 의원, 박선원 더불어민주당 의원. 신 위원장. 2025.11.4 김현민 기자

4일 박 의원은 서울 서초구 국가정보원 청사에서 열린 비공개 정보위원회 국정감사 직후 기자들과 만나 "국정원의 자체 특별감사 결과, 김 전 회장이 북한에 송금했다고 주장한 자금의 흐름이 불분명하며 일부는 도박 자금과 연관된 것으로 시사됐다"고 말했다.


그는 "김 전 회장이 필리핀 카지노에서 고액 도박을 벌였고 수십억 원대의 채무를 진 것으로 확인됐다"며 "경기도 스마트팜 건설사업 명목으로 북한에 송금이 이뤄졌다고 하지만, 황해도에 건설하기로 한 농장은 실제로 존재하지 않았다"고 설명했다.

박 의원은 "국정원이 2022년 윤석열 전 대통령과 가까운 검찰 수사관을 감찰조사관으로 채용해 김 전 회장과 이재명 당시 경기지사 간 관계를 집중 조사했으나 아무런 관련성이 없었다"며 "이시원 전 공직기강비서관이 이 같은 결론을 뒤집고 '수사에 박차를 가하라'고 지시해 검찰 수사가 진행된 것으로 안다"고 주장했다.


그는 이어 "어디에도 이 대통령이 경기지사 재직 당시 북한으로 자금이 넘어간 정황은 확인되지 않았다"며 "당시 동남아에서 활동하던 북한 정찰총국 책임자가 미국에 체포돼 리호남이 필리핀에 입국할 수 없는 상황이었다는 점도 국정원이 지적했다"고 밝혔다.


앞서 김성태 전 회장은 법정에서 "대남공작원 리호남을 필리핀에서 직접 만났다"고 진술했으나, 국정원은 "그런 정황은 확인되지 않았다"며 김 전 회장의 주장을 부인했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
