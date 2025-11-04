본문 바로가기
LX하우시스, 2026년 임원인사…"성과주의 원칙 따라"

이성민기자

입력2025.11.04 16:56

박장수 CFO 부사장 승진
"어려운 사업환경 속 리스크 관리 성공적"

LX하우시스가 4일 2026년도 정기 임원인사를 단행했다.


이번 인사에서는 최고재무책임자(CFO)인 박장수 전무가 부사장으로, 최현진 이사(자동차소재사업부장)와 황민영 이사(구매·물류담당) 2명이 상무로 각각 승진했다. 김태완 책임(법무담당)은 이사로 신규선임됐다.

LX하우시스는 "박 부사장은 어려운 사업환경 속에서도 LX하우시스의 주요 재무 관련 현안 및 경영 리스크를 성공적으로 관리해 오고 중장기 재무 구조 강화에 크게 기여한 성과를 인정받아 이번에 전무에서 부사장으로 승진했다"고 밝혔다.

이와 함께 LX세미콘의 김훈 상무가 LX하우시스 CFO로 전입했다.


LX하우시스 관계자는 "이번 임원인사에서는 철저한 성과주의와 책임경영 강화 기조에서 사업전략 및 외부환경 변화에 대한 대응과 조직변화를 주도할 인재가 중용됐다"며 "국내 사업 건전성 및 펀더멘털 강화, 해외사업 확대 및 글로벌 역량 제고에 사업 역량을 집중할 것"이라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

