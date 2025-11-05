물가 고공행진…10월 상승률 2.4%, 15개월 만에 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①'10월 소비자물가 동향' 발표…1년 3개월만에 '최고'

②'역대 최대' 금융지주 상반기 당기순이익 15조4000억원

③해수부, 수산물 경로 간소화 등…"비용 10% 절감"

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 하락…AI 관련주 고평가 경계감 확산

○솔로몬·픽 등 월가 거물, 10~20% 조정 경고

○Fed 내 이견으로 12월 금리 인하도 안갯속

Top3 NEWS

■ 10월 소비자물가 2.4%↑…1년 3개월 만에 '최고'(종합) ○쌀 21.3%, 사과 21.6% 상승

○장기 연휴 효과로 서비스 물가↑

○해외단체여행비(12.2%) 등 올라

■ 대출장사 잘했네…금융지주 상반기 순익 15.4조원 '역대 최대' ○상반기 은행 및 비은행지주 10곳 역대 최대 순익

○대출 증가로 이자이익 늘어

○증시 호황에 주식수수료 증가

■ 수산물 유통, 6→4단계로 축소…2030년까지 유통비 10%↓ ○해수부, 수산물 유통구조 개선방안

○주요 수산물 가격 변동성 25% 완화 목표

○'노후 위판장' 현대화·'수산물 전문 직매장' 확대

그래픽 뉴스 : 역대 최대 실적 기록 쓴 4대 금융…주주환원도 사상 최고

○KB, 금융지주 중 최초로 주주환원율 50% 돌파 전망

○신한·하나, 주주환원율 50% 목표 조기 달성 기대

○우리금융, 최초로 비과세 배당 도입

the Chart : 이젠 300만이 '땡겨요'…배달시장 대안 될까

○공공 배달앱 '땡겨요' 사용자 가파르게 늘어

○민생회복 소비쿠폰 효과

○수수료 갈등 배달 시장 대안 가능성도

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 큐리오시스 청약, 확정 공모가 2만2000원

코스닥 세나테크놀로지 청약, 확정 공모가 5만6800원

○해외

00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)

10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (10월)

22:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화

23:00 ISM 비제조업구매자지수 (10월)

23:45 서비스 구매관리자지수 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 6℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 19℃( ▲ 3 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>