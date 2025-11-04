전국 중소기업인 교류 '2025 중소기업융합대전' 개최

4~5일까지 대전컨벤션센터...200여개 부스 혁신제품 전시

전국 중소기업인 교류의 장인 '2025 중소기업융합대전'이 4일부터 5일까지 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린다.

이번 행사는 약 200여 개 부스가 운영되며 ▲융합대전 수상기업 및 지역별 우수기업의 혁신제품 전시 ▲창업기업 우수성과 소개 ▲대전광역시 홍보관(전략산업·상장기업 안내) ▲비즈니스 상담 부스 등이 마련된다.

창업기업과 중소기업의 협업 성과를 한눈에 볼 수 있는 '융합 마스터 기업관'도 선보인다.

중소기업융합중앙회와 중소기업융합 대전세종충남연합회가 주관하는 이번 행사는 올해로 12회째를 맞는다. 전국 중소기업인이 교류하고 화합하는 순회형 행사로, 울산(2022년), 인천(2023년), 광주(2024년)에 이어 올해는 과학기술 중심도시 대전에서 열린다.

4일 개막행사에는 이장우 대전시장, 노용석 중소벤처기업부 차관, 강환수 중소기업융합중앙회장, 최병필 대전세종충남연합회장 등 각계 관계자와 중소기업인 약 1300여 명이 참석했다.

5일에는 지역 특화 프로그램으로 출연연 탐방, 한밭산책, 기술이전 상담회가 마련돼 참가자들이 대전의 과학·산업 인프라를 직접 체험할 수 있다.

또한 비즈니스 교류 강화를 위해 해외 바이어 초청 수출상담회도 동시에 진행된다. 국내 100여 개 기업과 해외 40여 개국 바이어가 참여해 1대1 맞춤형 비즈니스 미팅을 진행, 실질적인 교역성과 창출이 기대된다.

이장우 대전시장은 "중소기업은 대한민국 경제의 뿌리이자 혁신의 출발점"이라며 "이번 융합 대전을 통해 기업 간 협업과 기술혁신이 확산되고, 새로운 시장과 일자리를 창출하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



