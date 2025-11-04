"남산길 함께 걸어요"…서울관광재단 에코 하이킹 페스타

서울관광재단은 가을의 정취를 만끽하기 좋은 오는 15~16일, 22~23일 남산골 한옥마을에서 '서울 에코 하이킹 페스타'를 개최한다고 4일 밝혔다.

가을 단풍철, 서울시민과 외국인 관광객들이 함께 참여할 수 있는 퍼포먼스 하이킹, 온 가족 하이킹 등 있는 다양한 주제의 하이킹 이벤트가 진행된다.

15일에는 페스타의 시작을 알리는 개막식과 함께 한복 또는 한복과 관련된 의상, 액세서리를 착용하고 조선시대 등산객 콘셉트로 남산을 함께 걷는 '퍼포먼스 하이킹'이 진행된다. 하이킹 중간중간 마당놀이, 전통이야기를 담은 산책극 등 다채로운 공연과 깜짝 이벤트가 펼쳐져 참가자들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

이날 서울 등산관광 글로벌 서포터즈 '글로벌하이킹메이트'의 해단식도 함께 진행된다. 한 해 동안 활발히 활동한 100명의 글로벌하이킹메이트 중 연간 10회 이상 미션을 수행한 우수 참가자에게는 서울관광재단 대표이사 명의의 상장이 수여된다.

행사 둘째날인 16일에는 '챌린지 하이킹'이 진행된다. 참가자가 난이도가 다른 두 개의 남산 코스 중 하나를 선택해 자유롭게 남산을 하이킹하고, 코스 내 지정 지점에서 챌린지 깃발과 함께 인증샷을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하면 완등 인증서와 함께 등산용품을 기념품으로 받을 수 있다.

22일에 진행되는 '온 가족 하이킹'은 남산 무장애길 코스를 걷는 프로그램으로, 유아차를 포함한 보행약자도 함께할 수 있다. 23일에는 하이킹 전후 요가, 체형교정 등 건강 프로그램을 진행하고 남산을 걷는 '요가 하이킹'이 운영된다.

서울 에코 하이킹 페스타의 전 행사는 무료로 진행되며, 참가 신청은 오는 10일까지 네이버 폼을 통해 할 수 있다. 행사 시간표 및 자세한 정보는 서울등산관광 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

참가 취소분 발생 시, 해당 인원에 한해 현장 접수를 제한적으로 진행할 예정이다. 사전 신청을 하지 못한 경우에도 현장에서 운영되는 다양한 체험 부스에는 자유롭게 참여할 수 있으며, '서울 에코 하이킹 페스타 카카오톡 오픈채팅방으로 관련 문의사항을 물어볼 수 있다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 "가을 단풍이 가장 아름다운 시기에 시민과 외국인 관광객이 함께 서울의 중심에 위치한 남산을 즐길 수 있는 행사를 기획했다"며 "앞으로도 남산을 비롯한 서울 산이 지닌 매력을 널리 알리고, 서울의 산을 관광 자원화 하기 위해 있도록 다방면으로 노력하겠다"고 밝혔다.





