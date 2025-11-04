본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

北, 한미 국방장관 JSA 방문 앞두고 방사포 10여발 발사

유제훈기자

입력2025.11.04 08:36

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한중 정상회담 때도 10여발 발사

북한이 한·중 정상회담과 한미 국방부 장관의 판문점 공동경비구역(JSA) 방문 당시 각기 방사포 십여발을 발사한 것으로 나타났다.


합동참모본부는 "우리 군(軍)은 지난 1일 오후 3시께, 지난 3일 오후 4시께 북한 서해 북부 해상으로 발사된 방사포 각 십여발을 포착했다"고 4일 밝혔다. 북한이 방사포를 발사한 시간은 한·중 정상회담, 한미 국방부 장관의 JSA 방문이 시작되기 약 30분 전이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

북한이 발사한 방사포는 유엔 안전보장이사회에서 금지한 탄도미사일은 아니다. 다만 한미의 공조 강화, 한중 간 대화 복원이라는 정치 일정에 맞춰 북한이 무력 시위를 했을 가능성이 있다.

합참은 "세부 제원은 한미 정보당국이 정밀분석 중"이라며 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위 태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기