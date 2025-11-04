北, 한미 국방장관 JSA 방문 앞두고 방사포 10여발 발사

한중 정상회담 때도 10여발 발사

북한이 한·중 정상회담과 한미 국방부 장관의 판문점 공동경비구역(JSA) 방문 당시 각기 방사포 십여발을 발사한 것으로 나타났다.

합동참모본부는 "우리 군(軍)은 지난 1일 오후 3시께, 지난 3일 오후 4시께 북한 서해 북부 해상으로 발사된 방사포 각 십여발을 포착했다"고 4일 밝혔다. 북한이 방사포를 발사한 시간은 한·중 정상회담, 한미 국방부 장관의 JSA 방문이 시작되기 약 30분 전이다.

북한이 발사한 방사포는 유엔 안전보장이사회에서 금지한 탄도미사일은 아니다. 다만 한미의 공조 강화, 한중 간 대화 복원이라는 정치 일정에 맞춰 북한이 무력 시위를 했을 가능성이 있다.

합참은 "세부 제원은 한미 정보당국이 정밀분석 중"이라며 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위 태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>