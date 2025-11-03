순천시, '종합스포츠파크' 조성 청신호 켰다

문체부 '생활체육시설 확충 지원사업' 최종 선정

국비 40억 확보…남해안 남중권 스포츠 허브 도약 기대

순천시가 문체부 주관 '생활체육시설 확중 지원 사업'에 최종 선정돼 종합스포츠파크 조성에 청신호가 켜졌다. 사진은 '순천팔마종합운동장' 전경. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

순천시가 문체부 주관 '2026 생활체육시설 확충 지원사업' 공모에 최종 선정돼 국비 40억원 확보함에 따라 종합스포츠파크 조성 사업에 청신호가 켜졌다.

3일 순천시에 따르면 '종합 스포츠파크 조성' 사업은 순천시 안풍동·대룡동 일대 약 10만평 부지에 복합 체육시설을 조성하는 사업으로 향후 유니버시아드 대회 등 다양한 체육행사에 사용될 남해안 남중권 체육 인프라 거점이자 생활 및 전문체육이 공존하는 광역 스포츠 허브 공간으로 조성할 프로젝트이다.

이번 공모 선정은 순천시가 토지 매입비 예산을 선제적으로 확보하고 보상 절차를 적극적으로 추진하는 등 실질적인 사업 준비에 선제적으로 대응한 부분에 대해 문체부로부터 긍정적인 평가를 받았다.

시는 이번 국비 확보를 기반으로 내년 1월 행정안전부 중앙투자심사를 신청하고, 보상·설계 등 후속 행정절차를 차질 없이 신속하게 진행해 사업의 지속 가능성을 높이고, 남해안 남중권 스포츠·문화 허브 도시로의 도약할 수 있는 생태계를 구축한다는 방침이다.

순천시 관계자는 "문체부 등을 여러 차례 방문해 단순 계획 수립에 그치지 않고, 부지확보를 통해 사업 추진 실행 의지와 행정 신뢰도를 보여준 결과"라고 설명했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>