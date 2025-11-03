본문 바로가기
네오위즈-강원랜드 '슬롯 소프트웨어 공급 계약' 체결

노경조기자

입력2025.11.03 16:48

개발 초기부터 양사 협력
'통합 개발' 프로세스 구축

네오위즈는 강원랜드와 슬롯 소프트웨어 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.


배태근 네오위즈 대표(왼쪽)와 최철규 강원랜드 대표이사가 '슬롯 소프트웨어 공급 계약' 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네오위즈 제공

배태근 네오위즈 대표(왼쪽)와 최철규 강원랜드 대표이사가 '슬롯 소프트웨어 공급 계약' 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네오위즈 제공

계약에 따라 오프라인 슬롯머신 소프트웨어는 강원랜드가, 이를 활용한 온라인 슬롯게임 지식재산권(IP)은 네오위즈와 그 자회사인 매시브게이밍이 가져간다. 네오위즈는 강원랜드의 개발 플랫폼과 인프라를 활용해 소프트웨어를 직접 개발한다. 강원랜드는 하드웨어 제작과 카지노 등 오프라인 입점을 위한 세일즈를 맡는다.

앞서 2021년 8월 '게임 콘텐츠 공동 개발 협약'에서 시작된 양사의 파트너십을 한층 발전시켰다고 네오위즈는 설명했다. 양사는 시장 변화에 빠르게 대응하고 세계적 수준의 기술 경쟁력을 갖춘 슬롯머신을 개발한다는 계획이다.


배태근 네오위즈 공동대표는 "2021년부터 강원랜드와 쌓아온 깊은 신뢰를 바탕으로 파트너십을 한 단계 발전시켜 기쁘다"며 "양사 간 통합 개발 파트너십을 통해 글로벌 시장에서 인정받는 혁신적인 슬롯 콘텐츠를 선보이겠다"고 강조했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
