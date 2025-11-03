본문 바로가기
고령군, 경북도 ‘안전대전환 집중안전점검’ 최우수기관 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.03 16:21

4년 연속 수상… “군민이 안심하는 안전도시 조성에 총력”

경북 고령군(군수 이남철)이 경북도가 실시한 '2025년도 안전대전환 집중안전점검' 평가에서 최우수기관으로 선정돼 도지사 기관 표창을 받았다.


'집중안전점검'은 지난 4월 14일부터 6월 13일까지 61일간 지역 내 안전취약시설을 대상으로 전기·건축·소방 등 전문가와 함께 점검을 진행해 보수·보강 조치를 시행하는 제도다.

고령군은 올해 관내 안전취약시설 134개소를 점검, 이 중 9건의 보수·보강을 완료하며 현장 안전성을 높였다.


특히 군은 '주민점검 신청제' 홍보와 신청 시설 관리 부문에서 높은 평가를 받아 군부(郡部) 중 가장 높은 점수를 기록했다.


고령군은 이번 수상으로 4년 연속 경북도 안전대전환 평가 우수기관에 이름을 올렸다.

이남철 군수는 "4년 연속 우수기관 선정은 군민의 안전을 최우선으로 두고 추진한 적극행정의 결과"라며 "365일 행복하고 안전한 고령을 만들기 위해 군민이 안심하고 살아갈 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
