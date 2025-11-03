본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

동작구, 28일까지 ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’

김민진기자

입력2025.11.03 16:12

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민 참여형 이벤트로 지역 자부심 확산

서울 동작구(구청장 박일하)는 지방자치의 날을 기념해 지난달 29일부터 한 달간 ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’를 진행한다. 이번 행사는 민선 지방자치 30주년을 맞아 주민이 직접 지역의 매력을 공유하고 소통할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

박일하 동작구청장. 동작구 제공.

박일하 동작구청장. 동작구 제공.

AD
원본보기 아이콘

참여는 이달 28일까지 동작구청 공식 블로그를 통해 가능하다. 블로그를 구독한 뒤 이벤트 게시글에 지역 명소, 우수정책, 모범주민 등 동작구의 장점을 소개하는 두 줄 이상의 댓글을 남기면 된다. 댓글 작성 후 동명, 이름, 연락처, 구독 인증 및 댓글 캡처본을 네이버폼으로 제출하면 응모가 완료된다.


구는 이번 이벤트를 통해 주민이 직접 발굴한 맛집, 골목길, 생활 속 편의정책, 미담 사례 등을 공유함으로써 구정에 대한 공감과 참여를 확산시킬 계획이다.

결과는 12월 4일 발표되며, 최다 참여 동에는 30만원 상당의 간식이 제공된다. 공감 수 상위 10명과 일반 참여자 40명에게는 각각 1만원과 5000원 상당의 모바일 기프티콘이 증정된다.


박일하 동작구청장은 “이번 챌린지는 주민이 주체가 되어 지역의 매력을 다시 발견하고, 서로의 이야기를 나누는 뜻깊은 소통의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 주민 참여 중심의 열린 행정을 지속해 나가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이제 '프리미엄' 우지라면 돌격 '꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기