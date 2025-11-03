부산 기장군, 17일까지 ‘폐농약 집중 수거’… 환경오염·안전사고 예방

읍·면 행정복지센터 전용 수거함 설치… 지정업체 통해 안전 처리

기장군(군수 정종복)은 환경오염 방지와 주민 안전 확보를 위해 오는 17일까지 읍·면 행정복지센터에서 '폐농약 집중 수거'를 실시한다.

그동안 농약 빈 용기는 환경공단 등을 통해 재활용품으로 수거돼 왔지만, 사용 후 남은 폐농약은 별도 처리 체계가 없어 농가에 방치되거나 불법 배출되는 사례가 많았다. 이로 인해 토양·수질 오염은 물론, 인명 피해로 이어질 수 있는 안전사고의 잠재적 원인으로 지적돼 왔다.

이에 따라 군은 각 읍·면 행정복지센터에 폐농약 전용 수거함을 설치하고 영농폐기물 집중 수거 기간(11월 3∼17일)에 맞춰 폐농약을 집중적으로 수거한다.

농가에서는 기간 내 인근 행정복지센터를 방문해 수거함에 잔존 농약을 투입하고, 빈 용기는 별도로 배출하면 된다.

수거된 폐농약은 지정폐기물 처리업체를 통해 안전하게 소각·처리될 예정이다.

정종복 군수는 "이번 폐농약 수거 사업은 군민의 안전과 환경개선에 실질적인 도움이 될 것"이라며 "모든 농가가 적극적으로 참여해 깨끗한 농촌환경을 만드는 데 동참해주길 바란다"고 말했다.





