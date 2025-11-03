본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스닥, 14.13P 오른 914.55 마감(1.57%↑)

유현석기자

입력2025.11.03 15:34

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀 "하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기