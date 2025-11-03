[내일 날씨] 광주·전남 밤부터 맑아져…일교차 주의

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 열흘 앞둔 3일 경북 경산시 팔공산 갓바위에서 한 불자가 두꺼운 옷과 장갑을 착용하고 기도하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일 광주·전남은 아침 한때 흐리겠지만 밤부터 점차 맑아지며 일교차가 크겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.

아침 최저기온은 4~11도로 예상된다. 주요 지역별로 곡성 4도, 보성·영암 5도, 나주·해남·강진·장흥·함평·장성 6도, 담양·화순·고흥 7도, 광주·순천·신안 8도, 광양·진도·완도 9도, 여수 11도다. 낮 최고기온은 17~20도로 오르겠다.

서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '보통' 수준을 유지할 것으로 보인다.

기상청 관계자는 "면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해 달라"고 당부했다.





