본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

무안군, 갯벌낙지축제서 바가지요금 근절 캠페인

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.03 15:57

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공직자·상인회 등 합동 추진
친절 서비스·가격 표시제 강조

무안군은 지난 1, 2일 공직자를 비롯한 상인들이 직접 무안갯벌낙지축제 장을 돌며 물가안정 캠페인을 펼쳤다. 무안군 제공

무안군은 지난 1, 2일 공직자를 비롯한 상인들이 직접 무안갯벌낙지축제 장을 돌며 물가안정 캠페인을 펼쳤다. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군(군수 김산)은 지난 1일부터 2일까지 열린 제3회 무안갯벌낙지축제 기간 동안 공직자와 무안전통시장상인회, 물가모니터요원 등 20여 명이 참여한 가운데 바가지요금 근절 및 물가안정 캠페인을 전개했다.


이번 캠페인은 축제장을 찾은 방문객과 상인들을 대상으로 ▲바가지요금 근절 ▲불공정 상행위 차단 ▲가격·원산지 표시제 이행 ▲착한가격업소 이용 활성화 등을 홍보하며 지역 물가 안정과 친절한 상거래 문화 정착을 당부했다.

군은 축제장 인근 상인들에게 합리적 가격 유지와 친절한 서비스 제공을 요청하고, 민원 발생 시 신속한 대응을 위해 축제장 내에 물가안정 활동반을 운영하며 물가 관리에 총력을 기울였다.


김윤덕 무안군 지역경제과장은 "이번 캠페인을 통해 상생하는 상거래 문화가 확산되길 바란다"며 "오는 14일 개최되는 YD페스티벌에서도 바가지요금 근절과 건전한 시장 질서 확립을 위해 지속적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이제 '프리미엄' 우지라면 돌격 '꿀꿀이죽' 먹는 국민에 마음 아파 최초 개발…이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기