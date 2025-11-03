본문 바로가기
호남

전남도, 정부관리양곡 재고 조사…투명성 확보

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.03 14:41

918개소 보관·가공·수송 양곡창고 대상
정밀 조사·병충해 예방·시설 관리 강화

전라남도는 오는 11일부터 24일까지 22개 시군과 함께 2025년 하반기 정부관리양곡 정기 재고조사를 진행한다. 전남도 제공

전라남도는 오는 11일부터 24일까지 22개 시군과 함께 하반기 정부관리양곡 정기 재고조사를 일제히 실시한다고 밝혔다.


재고조사는 정부관리양곡의 정확한 재고량 파악과 안전 보관 관리를 위해 매년 상·하반기 두 차례 정기적으로 실시하는 점검이다. 이번 조사는 정부관리양곡의 보관·관리 실태를 점검한다. 재고의 정확성을 확보하기 위한 것으로, 전남 918개소의 보관·가공·수송 중인 양곡창고가 대상이다.

조사반은 국립농산물품질관리원, 민간 전문가(양곡관리사), 시군 담당 공무원 등으로 구성된다.


전남도는 지난해 조사에서 품위 우려 4동, 적재 불량 14동 등을 적발해 시정 조치를 시행했으며, 일부 창고에서는 화랑곡나방이 발생해 즉시 훈증처리를 하는 등 방제 관리를 강화했다.


올해는 이러한 사례를 바탕으로 부정 유통이 우려되는 창고에 대한 정밀 조사와 양곡 이고·출고 조치를 병행하고, 병충해 예방 및 보관 시설 관리 강화에 중점을 둘 예정이다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 "정부관리양곡은 철저한 재고 관리와 체계적인 점검이 필수다"라며 "이번 정기 재고조사를 통해 양곡의 안전한 보관과 정부관리양곡 관리의 신뢰도 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
