임실군, 반려동물 동반 '오수 할로윈 페스타' 성료

전북 임실군이 할로윈 시즌을 맞아 지난달 31일~이달 1일까지 이틀간 오수의견 국민여가캠핑장에서 열린 '반려동물 동반 오수 할로윈 펫페스타' 행사가 성황리에 마무리됐다.

3일 군에 따르면 이번 행사는 '반려동물과 함께 즐기는 할로윈 캠핑'을 주제로 캠핑장 내 22개 사이트가 모두 예약되는 등 반려견 동반 가족 단위 캠핑족들의 높은 관심을 모았다.

지난달 31일에는 18개 사이트에 50여명의 참가자와 20여 마리의 반려견이 방문했고, 이달 1일에는 22개 사이트가 전부 예약돼 70여 명의 캠퍼와 23마리의 반려견이 함께하며 활기를 더했다.

또 사전 예약 없이 행사장을 찾은 방문객도 30여명이 추가로 참여해 총 150여명이 참여하는 등 현장은 뜨거운 열기로 가득했다.

행사장 곳곳은 할로윈 분위기로 꾸며졌으며, 특히 ▲반려동물 인식표 만들기 ▲반려동물 행동 교정 치료 ▲펫 기본 미용 시연 등 반려동물 맞춤형 부스 ▲페이스 페인팅 ▲캐리커처 ▲푸드트럭 등 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램이 함께 운영돼 풍성한 볼거리와 즐길거리를 제공했다.

매일 저녁 메인무대에서는 전문 MC가 진행하는 소규모 레크리에이션과 반려동물 훈련사 초청 토크쇼, '반려동물에게 전하는 편지' 낭독이 이어지고 카라반 존에서는 캠프파이어를 통해 반려동물과 함께하는 '불멍 힐링 타임'이 진행돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

이번 행사는 임실군과 원광대 RISE 사업단이 공동 주관했으며, 양 기관은 '반려동물 친화 도시를 위한 도약'을 목표로 지난 8월 업무협약을 체결하고, 반려동물 산업 프로그램 개발과 전문 인력 교육 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

한편, 오수의견 국민여가캠핑장은 반려동물과 함께 즐길 수 있는 자연 친화적 캠핑장으로 지난 7월 개장 이후 석 달 만에 1,000여 명이 넘는 방문객과 500여 마리의 반려동물이 다녀가며 반려인들의 힐링 명소로 자리 잡고 있다.

원광대 RISE 사업단 이현아 책임교수는 "이번 행사를 통해 오수의견 국민여가캠핑장이 전북을 대표하는 반려동물 동반 캠핑장으로 자리매김할 수 있음을 확인했다"며 "내년에는 더 다양한 프로그램과 참여형 콘텐츠로 업그레이드된 축제를 선보일 예정이다"고 전했다.

심 민 군수는 "이번 행사가 반려인과 비반려인이 함께 어울리며 반려 문화에 대한 인식을 넓히는 계기가 됐다"며 "앞으로도 반려동물 친화 도시 임실군을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





