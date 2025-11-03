본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

수원남부소방서, 청소년 대상 '소방 체험프로그램' 운영

이영규기자

입력2025.11.03 14:11

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원남부소방서가 지난달 31일 열린 '2025년 수원청소년진로박람회'에 참가해 청소년들을 대상으로 소방 직업에 대한 소개와 함께 다양한 체험 프로그램을 운영했다.


이번 박람회는 청소년들이 다양한 직업을 직접 경험하고 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 행사다.

수원남부소방서가 지난달 31일 수원시 주최로 열린 '수원청소년진로박람회'에 부스를 개설하고 청소년을 대상으로 소방관 직업에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서가 지난달 31일 수원시 주최로 열린 '수원청소년진로박람회'에 부스를 개설하고 청소년을 대상으로 소방관 직업에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 수원남부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

수원남부소방서는 '생명을 지키는 직업, 소방관!'을 주제로 소방 직업체험 부스를 개설하고 ▲소방공무원의 역할과 업무 ▲채용 과정 ▲현장 활동 등에 대해 강의 형식으로 소개했다. 이어 학생들이 직접 방화복을 착용하는 체험 프로그램을 진행했다.


고영주 수원남부소방서장은 "이번 체험을 통해 청소년들이 안전의 중요성과 생명을 지키는 직업의 의미를 생각해보는 기회가 됐길 바란다"며 "앞으로도 청소년들에게 소방의 가치와 안전문화를 알릴 수 있는 다양한 진로체험 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀 "하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기