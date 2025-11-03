수원남부소방서, 청소년 대상 '소방 체험프로그램' 운영

경기 수원남부소방서가 지난달 31일 열린 '2025년 수원청소년진로박람회'에 참가해 청소년들을 대상으로 소방 직업에 대한 소개와 함께 다양한 체험 프로그램을 운영했다.

이번 박람회는 청소년들이 다양한 직업을 직접 경험하고 진로를 탐색할 수 있도록 마련된 행사다.

수원남부소방서가 지난달 31일 수원시 주최로 열린 '수원청소년진로박람회'에 부스를 개설하고 청소년을 대상으로 소방관 직업에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서는 '생명을 지키는 직업, 소방관!'을 주제로 소방 직업체험 부스를 개설하고 ▲소방공무원의 역할과 업무 ▲채용 과정 ▲현장 활동 등에 대해 강의 형식으로 소개했다. 이어 학생들이 직접 방화복을 착용하는 체험 프로그램을 진행했다.

고영주 수원남부소방서장은 "이번 체험을 통해 청소년들이 안전의 중요성과 생명을 지키는 직업의 의미를 생각해보는 기회가 됐길 바란다"며 "앞으로도 청소년들에게 소방의 가치와 안전문화를 알릴 수 있는 다양한 진로체험 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



