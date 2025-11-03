본문 바로가기
경제
금융

신한은행, AI 은행원 '몰리창구' 시범 서비스 개시

김혜민기자

입력2025.11.03 13:58

숙명여대지점서 통장 재발급 등 66개 업무 처리

신한은행은 3일부터 서울 용산구 숙명여자대학교지점에서 'AI 몰리창구' 서비스를 시범 운영한다고 밝혔다.

3일 신한은행 숙명여자대학교지점에 방문한 고객이 'AI 몰리창구'에서 업무를 진행하고 있다. 신한은행 제공

3일 신한은행 숙명여자대학교지점에 방문한 고객이 'AI 몰리창구'에서 업무를 진행하고 있다. 신한은행 제공

'AI 몰리창구'는 신한은행의 'AI 브랜치'의 핵심 기술과 운영 노하우를 확장 적용한 디지털 창구다. 신한은행의 대표 캐릭터 '몰리(MOLI)'를 AI 은행원으로 구현했다. 무겁고 딱딱할 수 있는 은행 업무를 친근하고 편안하게 경험할 수 있도록 설계했다.


고객은 'AI 몰리창구'에서 ▲예금 신규·조회·이체 ▲통장·체크카드 재발급 ▲보안매체 재발급 ▲환전 등 66개 업무를 처리할 수 있다. 거래증명서, 통장 등 실물 증서도 바로 수령이 가능하다. 체크카드와 보안매체도 즉시 수령할 수 있고, 모바일 번호표 서비스 '신한 이지 체크인' 서비스와도 연동된다.

신한은행 관계자는 "숙명여대지점을 시작으로 고객이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 AI 기반 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 신한은행은 지난 9월부터 같은 지점에 '신한 이지 체크인' 서비스를 도입해 운영하고 있다. 이는 고객이 번호표를 발급받을 때 전화번호를 입력하면 카카오톡 알림이나 문자메시지로 모바일 번호표를 제공하는 서비스다. 고객은 대기시간 동안 모바일 번호표를 통해 요청 업무 정보를 미리 입력할 수 있고, 창구 직원은 사전에 고객 업무를 파악해 신속하게 업무 진행이 가능하다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
