본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

오산-군포시 공동 청년만남 행사 성료…커플 9쌍 연결

정두환기자

입력2025.11.03 13:53

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 오산시는 군포시와 함께 지난 1일 마련한 '청춘만남 페스티벌 - SOLO만 오산×군포시럽' 행사를 통해 9쌍이 커플로 연결됐다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 두 도시가 공공 차원에서 청년 교류 프로그램을 함께 운영한 첫 사례다.

1일 오산시와 군포시가 공동 주최한 '청춘만남 페스티벌'에서 이권재 오산시장이 행사 참가자들을 격려하고 있다. 오산시 제공

1일 오산시와 군포시가 공동 주최한 '청춘만남 페스티벌'에서 이권재 오산시장이 행사 참가자들을 격려하고 있다. 오산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사에는 온라인을 통해 남성 222명, 여성 74명 등 296명이 신청했으며, 주최측은 서류 확인과 신원 검증을 거쳐 36명이 선정돼 참여했다.


행사는 ▲연애 코칭 ▲팀 레크리에이션 ▲1대1 대화 ▲저녁 식사 ▲매칭 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 조별 활동과 개별 대화를 통해 9쌍이 연결됐다. 행사 직후 진행한 만족도 조사에서는 100%가 프로그램에 만족한다고 답했고, 97%는 결혼·만남 인식 변화에 긍정적으로 응답했다.

양 도시는 오는 22일 오산에서 '청춘만남 페스티벌 - SOLO만 오산×군포시럽' 2차 행사를 개최할 예정이다.


이권재 오산시장은 "청년이 믿고 참여할 수 있는 만남 환경을 만들고, 지역에서 일하고 머물며 미래를 선택할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀 "하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기