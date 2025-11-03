전북도 '육아종합지원센터 민간위탁기관' 공개 모집

오는 19일까지 접수…"보육서비스 품질 향상"

전북도가 육아종합지원센터의 효율적인 운영과 보육서비스 품질 향상을 위해 운영 사무를 수행할 민간위탁기관을 공개 모집한다.

3일 도에 따르면 이번 공모는 전문기관의 역량을 활용해 센터 운영의 품질을 높이고, 지역 보육서비스의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 추진됐다.

전북도육아종합지원센터는 ▲보육정보 수집 및 제공 ▲어린이집 설치·운영 상담 및 컨설팅 ▲보호자·보육교직원 교육 및 상담 ▲영유아 발달지연 예방과 치료연계 지원 ▲보육 관련 홍보 및 자료집 발간 등 지역 보육지원의 핵심 거점 역할을 하고 있다.

공모 신청 자격은 보육 관련 전문성과 인력·시설을 갖춘 연구기관·법인·단체로서 ▲정부출연연구기관 ▲보육 또는 아동복지 관련 학과가 개설된 대학 또는 전문대학 ▲보육 관련 비영리법인 또는 비영리단체 중 전북도 내에 주사무소를 둔 기관이면 참여가 가능하다.

위탁기간은 내년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 5년간이다. 접수는 오는 19일까지 전북도청 사회복지정책과 보육정책팀(10층)에서 근무시간 내 방문으로만 가능하다.

심사는 별도 전문가로 구성된 심사위원회가 진행하며 ▲센터장의 전문성 ▲운영계획 ▲유관업무 실적 ▲지역발전 기여도 등을 평가한다. 총 100점 만점 기준으로 서류심사와 면접평가가 병행되며, 결과는 도 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

황철호 도 복지여성보건국장은 "이번 민간위탁 공모를 통해 전문성과 공공성을 겸비한 기관을 선정해 도민이 체감할 수 있는 수준 높은 보육 지원 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한편, 전북도육아종합지원센터는 2004년 개관 이래 도내 보육시설과 보호자를 대상으로 다양한 지원사업을 펼치며 지역 보육의 발전에 기여해왔다.





