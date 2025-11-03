본문 바로가기
방세환 시장 "삼대 행복한 광주 만들겠다…지혜 모으자"

이종구기자

입력2025.11.03 13:16

숏뉴스
광주시, '2025년 마을공동체 한마당 축제' 성료
방 시장 "공동체 발전이 살기 좋은 광주의 성장 동력"

경기 광주시는 지난 1일 시청 WASBE 광장에서 '2025년 광주시 마을공동체 한마당 축제'를 성황리에 개최했다.

광주시가 지난 1일 시청 WASBE 광장에서 '2025년 광주시 마을공동체 한마당 축제'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

광주시가 지난 1일 시청 WASBE 광장에서 '2025년 광주시 마을공동체 한마당 축제'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

올해 축제는 '공동체로 연결된 마을, 이어진 마음'을 구호로 시민과 마을공동체가 함께 어우러지는 소통과 화합의 장으로 마련됐다.


이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 내빈과 시민 수백여 명이 참석해 마을공동체의 성과를 공유하고 다채로운 체험을 즐겼다.

행사장에는 각 공동체가 직접 준비한 체험 및 게임 부스, 할로윈 포토존, 문화 공연 등이 운영돼 가족 단위 시민들의 큰 호응을 얻었다.


무대에서는 지난해 마을공동체 한마당에서 장려상을 수상한 노소모 어린이합창단의 식전 공연을 시작으로 청소년·성인 밴드팀의 축하공연과 공동체가 준비한 다양한 문화 공연이 이어지며 축제의 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.


특히, 올해 공모사업에 선정된 19개 공동체 중 6개 공동체가 우수공동체로 선정돼 시상을 받으며 한 해 동안의 성과를 함께 기념했다.

방세환 광주시장이 지난 1일 시청 WASBE 광장에서 '2025년 광주시 마을공동체 한마당 축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 지난 1일 시청 WASBE 광장에서 '2025년 광주시 마을공동체 한마당 축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "공동체가 발전하면 마을이 발전하고 더 크게는 우리 광주시가 삼대가 행복한 살기 좋은 도시로 성장할 것"이라며 "더 나은 광주를 만들어가는 여정에 시민 여러분의 힘과 지혜를 보태주시길 바란다"고 말했다.

한편, 시는 앞으로도 시민이 주도하고 함께 성장하는 마을공동체 활동을 적극 지원해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
