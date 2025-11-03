창원시설공단 김기로 팀장, 전력기술발전 유공 정부 포상

과학기술정보통신부 장관 표창



경남 창원시설공단 김기로 팀장은 최근 일산 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 전력기술진흥대회'에서 전력기술발전에 기여한 공로로 '과학기술정보통신부 장관상'을 받았다고 3일 밝혔다.

김기로 팀장 과학기술정보통신부 장관상 수상. AD 원본보기 아이콘

공단 산하 교통사업팀을 이끌고 있는 김 팀장은 지난 2009년 전기기술사(발송배전) 자격을 취득한 후 공단의 전기 안전사고 예방과 각종 시설물의 안전관리를 위해 노력해왔다.

또한 전기기술인협회 자문위원으로 후배들을 위한 기술교육 및 지도를 통해 우수 전력기술인 양성과 함께 다양한 재능기부 봉사활동을 펼쳐왔다.

김기로 팀장은 "이번 표창 수상은 맡은 바 업무에 더욱 매진하라는 뜻으로 생각하며, 앞으로도 지속적인 기술 봉사를 통해 기술인으로서 사회적 책임을 다해 나가겠다"고 말했다,





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



