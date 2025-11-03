경찰 '김세의 집중수사팀' 구성…"앞으로 속도 날 것"

경찰이 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표에 대한 수사에 속도를 붙인다.

박정보 서울경찰청장은 3일 정례 기자간담회에서 "김 대표와 관련해서 21건의 고소·고발 사건을 접수했고, 이 중 16건을 집중수사팀에 배정했다"고 밝혔다.

그는 김 대표에 대한 강남경찰서의 늑장 수사 의혹에 대해서는 "철저히 관리하지 못한 것이 있는 것 같다"며 "앞으로 속도가 좀 나지 않을까 싶다"고 말했다.

앞서 유튜브 '장사의신'을 운영하는 은현장씨는 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 출석해 "강남경찰서에 김씨 관련 사건이 16~20건 쌓여 있는데 정작 그 사건들이 진행되고 있지 않다"며 경찰의 늑장 수사 의혹을 제기한 바 있다.

배우 김수현씨와 관련한 사건 5건은 상당 부분 진행된 것으로 확인됐다. 박 청장은 "김수현 관련 사건은 기존 수사팀에서 진행하고 있다"며 "상당 부분 수사가 진행돼 국립과학수사연구원(국과수)에 압수물을 보낸 상태로 분석 결과를 대기하고 있다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



