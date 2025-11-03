경찰, 캄보디아 관 24건 수사 중… 프린스·후이원 그룹 내사

캄보디아 실종·납치·감금 사건과 관련해 집중 태스크포스(TF)를 꾸린 경찰이 현재 24건의 사건을 수사 중이다.

박정보 서울경찰청장은 3일 정례 기자간담회에서 "(캄보디아 범죄단지와 연계된) 프린스그룹과 후이원 그룹을 포함해 납치·실종 관련 사건 17건을 수사 중이며, 이날 일선서에서 7건을 추가로 이첩받아 총 24건이 수사 대상이 됐다"고 밝혔다.

앞서 경찰은 서울경찰청 광역수사단 내에 형사기동대장을 팀장으로 한 44명 규모의 '재외국민 실종·납치·감금 사건 전담 TF'를 구성했다. 해외에서 발생한 재외국민 대상 납치·감금·실종 신고가 접수될 경우, 범죄 연관성이 확인되면 TF가 직접 수사를 맡는다.

프린스그룹과 후이원 그룹은 현재 입건 전 조사(내사) 단계다. 경찰은 관련자 및 첩보를 수집·분석하며 필요 조사를 진행하고 있다.

박 청장은 "현재 프린스그룹의 사업장은 폐쇄된 상태이며, 한국 내 사업자 등록도 돼 있지 않다"며 "캄보디아 본사의 한국 연락소 성격으로 추정된다"고 설명했다. 경찰은 과거 운영 당시의 임대차계약서 등 일부 단서를 확보해 수사를 이어가고 있다.

경찰은 동시에 불법 해외 구직광고 단속에도 착수했다. 박 청장은 "범죄 연관성이 높은 해외 구직광고 131건을 모니터링해 삭제·차단 요청을 완료했다"며 "주요 29개 구인·구직 사이트에 자정 노력을 요청하는 협조 공문을 보냈다"고 말했다.

또한 텔레그램 채널 2곳에서 범죄 연관성이 의심되는 구직 게시물이 확인돼 해당 채널에 대해서도 입건 전 조사에 착수했다.





