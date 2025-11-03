경기도 내년 예산 39조9046억원 편성…'민생·성장·돌봄안전·개발' 방점

경기도가 39조원 규모의 2026년 본예산을 편성했다.

경기도는 올해보다 1조1825억원(3.1%) 늘어난 총 39조9046억원 규모의 내년 예산을 편성, 경기도의회에 제출했다고 3일 밝혔다.

내년 예산은 한정된 재원 속에서 경기 회복과 민생 회복의 불씨를 되살리기 위해 과감하고 전략적으로 재정을 운용하는 데 초점을 맞추고 있다. 경기도는 현재 재정 여건이 녹록지 않다. 세입 여건은 둔화하고, 복지·돌봄·안전 등 필수 지출 수요는 계속 늘어나는 상황이다.

그럼에도 경기도는 재정의 본래 역할을 흔들림 없이 이어가기 위해 ▲민생경제 ▲미래성장 ▲돌봄·안전 ▲지역개발과 균형발전 등 네 가지 축을 중심으로 도민이 체감하는 변화를 만드는 데 초점을 두고 이번 예산안을 편성했다고 설명했다.

경기도는 먼저 민생경제 회복을 위해 고물가·고금리로 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자를 위해 총 1194억원을 수혈한다. 이번 예산은 전통시장 현대화, 특례보증 손실보전, 영세 소상공인 지원, '힘내GO카드', '경기 살리기 통큰세일', '농수산물 할인쿠폰' 등을 통해 소비를 촉진하고 지역 상권의 활력을 되살리는 데 사용된다.

교통복지 강화 예산도 확대해 시내·광역버스 공공관리제, THE 경기패스, 어린이·청소년 교통비, 어르신 교통비 지원 등에 7706억원을 투입한다.

경기도는 미래성장에 무게를 두고 1382억원을 투입해 반도체, 인공지능(AI), 로봇, 기후테크 등 첨단산업 경쟁력을 강화하고, 새로운 성장 생태계 조성도 추진한다.

이를 위해 반도체 전문인력 양성, AI 혁신 클러스터 조성, 기후테크 스타트업 육성, 로봇산업 생태계 확장 등을 역점사업으로 선정했다.

또 대·중소기업 상생형 주 4.5일제, 주민이 직접 참여하는 RE100 소득마을 조성사업을 통해 산업 혁신이 도민의 삶과 지역의 지속가능한 발전으로 이어갈 계획이다.

경기도는 돌봄과 안전 사업도 적극 추진하기로 하고 누구나 언제 어디서나 안심하고 살아갈 수 있는 생활 안전망 구축에 1조3927억원을 쏟아붓는다.

360도 돌봄사업, 영유아 무상보육, 누리과정 지원, 장애인 맞춤 돌봄 확대 등 돌봄 서비스 강화에 9636억원을, 도민의 생명과 재산을 지키기 위한 안전 인프라 확충사업인 재해예방 사업(952억원), 풍수해·지진보험(7억원), 지방하천 정비(2649억원) 등에도 3624억원을 투입한다.

경기도는 아울러 지역개발과 균형발전을 위해 광역철도, 국지도 확장·포장, 도시숲·도서관·주차장 등 생활 사회간접자본(SOC) 확충을 포함한 지역개발 사업에 6560억원의 예산을 편성했다.

김성중 경기도 행정1부지사는 "2026년 경기도 예산은 단순한 숫자가 아니고, 도민의 삶을 바꾸는 실행의 약속이며, 경기도의 미래를 설계하는 실천의 지도"라며 "미래를 향한 혁신으로 변화의 기반을 다지고, 민생경제·돌봄·안전·지역개발과 균형발전을 통해 미래로 가는 경기도는 만드는데 소중한 예산을 사용할 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



