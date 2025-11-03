부산 전통시장에 'AI 소방관' 투입된다

부산시, '인공지능 안전모니터링' 시스템 가동

부산의 전통시장에 '인공지능 소방관'이 투입된다.

부산시(시장 박형준)는 화재에 취약한 전통시장의 안전 강화를 위해 '인공 지능(AI) 기반 전통시장 안전 모니터링 시스템'을 구축해 11월부터 본격 운영한다고 3일 알렸다.

이 시스템은 부산 지역 7개 전통시장(반송큰시장, 재송시장, 재송한마음시장, 초량전통시장, 수정전통시장, 장림골목시장, 하단오일상설시장) 내 500여곳 점포에 AI 기능이 탑재된 투척용 소화기와 가스·온습도 센서를 설치해 화재 위험을 실시간 ▲감지 ▲관제 ▲대응하는 것이 핵심이다.

단순한 휴대 전화 알림을 넘어 24시간 관제 센터를 통해 즉시 119 상황실로 연계되는 자동 통보 체계를 갖춰 소상공인의 생업 현장에서 발생할 수 있는 대형 화재와 인명 피해를 신속히 차단할 수 있도록 했다.

이번 사업은 지난 3월부터 부산테크노파크에 위탁해 추진됐으며 부산 지역 7개 전통시장을 실증 대상으로 선정해 시스템 구축을 완료했다.

시스템의 본격 운영을 앞두고 시는 'AI 기반 전통시장 안전 모니터링 시스템' 개통식을 3일 오후 2시 하단오일상설시장 입구광장에서 개최한다.

이날 개통식에는 박형준 시장을 비롯해 이성권 국회의원, 시·구의원, 전통시장 상인회 관계자 등 100여명이 참석하며 시스템 작동 원리 소개와 함께 실제 화재 상황 연출 및 진화 체험 프로그램도 진행된다.

시는 이번 시스템 도입을 통해 전통시장이 AI 기술이 결합한 안전한 생활 경제 공간으로 거듭날 것으로 기대한다.

심야 시간대나 휴일 등 관리 사각지대에서도 AI가 실시간으로 위험을 감시해 초기 대응이 가능지면 상인들은 보다 안심하고 영업에 전념할 수 있게 된다.

박형준 시장은 "전통시장에 AI 기술 혁신이 더해져 보다 안전하고 신뢰받는 시장, 시민이 찾고 싶은 시장으로 거듭날 것"이라며, "전통시장에 디지털 혁신을 적극 도입해 지역경제 활성화와 안전한 시장 만들기에 힘을 쏟아붓겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



