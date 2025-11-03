시흥시, 글로벌 바이오 허브 위한 인력양성 교육 본격화

'항체의약품 생산공정 실습'에 12개국 20명 교육생 참가

경기도 시흥시가 글로벌 바이오산업 허브 육성을 위한 인력양성 교육을 본격화한다.

시흥시는 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동 추진하는 '글로벌 바이오 인력양성 허브(GTH-B)' 프로그램의 일환으로 3일부터 7일까지 서울대 시흥캠퍼스 내 경기시흥 SNU 제약바이오인력양성센터에서 '항체의약품 생산공정 실습교육'을 진행한다.

서울대 시흥캠퍼스에 있는 '경기시흥 SNU 제약바이오인력양성센터' 전경. 세계보건기구(WHO)의 한국내 글로벌 바이오 인력양성을 담당하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

교육에는 방글라데시, 필리핀, 파키스탄, 우즈베키스탄 등 12개국 20명의 교육생이 참가한다. 교육생들은 온라인 이론 교육을 통해 항체의약품 전주기 가치사슬을 학습하고 현장에서 품질관리(QC) 중심의 실무형 실습을 한다.

경기시흥 SNU 제약바이오인력양성센터는 WHO 글로벌 바이오 인력양성 허브 사업의 국내 핵심 교육기관으로, 항체의약품 제조 및 품질관리 분야의 전문 인력 양성을 담당하고 있다. 교육과정은 ▲품질관리 체계 확립 ▲불순물 분석 ▲단백질 정제 ▲세포 기반 분석 ▲무균시험 등 산업현장에서 요구되는 기술을 중심으로 구성됐다.

교육에서는 가상현실(VR) 기반 무균제조 실습 프로그램도 도입한다. 이 프로그램은 미국 현장 전문가들이 제작한 74개 주제의 VR 프로그램을 실습과 접목해, 최신 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 따른 실습을 진행해 제조 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 안전하게 학습할 수 있다.

한편 우리나라는 2022년 WHO의 GTH-B로 지정된 이후 중·저소득국의 백신 및 바이오의약품 생산역량 강화를 지원해왔다. 시흥시는 2023년 7월 보건복지부의 '글로벌 바이오 캠퍼스'로 지정돼 교육·훈련 인프라 구축을 추진해왔다.

임병택 시흥시장은 "앞으로도 제약바이오인력양성센터를 중심으로 글로벌 협력과 교육 기회를 확대해 세계 수준의 바이오 혁신 도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>