한화에어로, 3분기 영업이익 8564억원…사상 최대

한화에어로스페이스는 3일 2025년 3분기 연결 기준 매출 6조4865억원과 영업이익 8564억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 147%, 79% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 3분기 기준 사상 최대치를 기록했다.

사업별로 보면 지상 방산 부문이 실적을 견인했다. 매출은 2조1098억원, 영업이익은 5726억원으로 각각 27%, 30% 늘었다. 특히 국내에서는 화생방 정찰차와 차륜형 대공포 등 주요 양산 사업 확대에 힘입어 매출이 9129억원으로 전년 대비 33% 증가했다.

항공우주 부문은 정비 수요 확대에 따른 엔진 부품 애프터마켓(A/M) 물량 증가로 매출이 26% 늘어난 6040억원을 기록했다. 영업이익은 31억원으로 흑자 전환했다.

자회사 한화오션은 액화천연가스(LNG)선과 특수선 등 고부가가치 선박 매출 확대에 힘입어 매출 3조234억원, 영업이익 2898억원을 달성했다. 한화시스템은 매출 8077억원, 영업이익 225억원을 기록했다.

한화에어로스페이스 관계자는 "3분기는 내수와 수출이 균형을 이룬 방산 포트폴리오가 실적을 견인했다"며 "4분기에는 자회사들과의 육·해·공 방산 시너지를 기반으로 북미·유럽·중동 시장 수주에 집중하겠다"고 말했다.





