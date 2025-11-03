본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

인천TP, 방산 중소기업 생산성 향상 지원…13억 규모

박혜숙기자

입력2025.11.03 08:52

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천테크노파크(인천TP)는 '2026년 산업단지 방산 중소기업 생산성 향상 지원사업' 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.


방위사업청에서 주관하는 이 사업은 급증하는 K-방산 무기체계 수출 확대에 신속히 대응하고, 생산설비 고도화와 최적화를 통한 방산 중소 제조기업 제품의 신뢰성 확보를 위해 추진됐다. 내년도 사업비 규모는 약 13억원이다.

주요 지원 내용은 생산설비 개량과 고도화, 검사장비 소프트웨어 개선, 추가 생산설비 증설 지원, 노후 설비 교체와 오버홀(Overhaul) 비용 등으로, 방산 중소 제조기업 4개사를 대상으로 지원할 계획이다.


인천의 경우 전기전자·통신 분야에서 활약하는 대기업 벤더사가 무기체계 관련 부품을 생산하고 있어 이번 사업을 통해 설비 고도화와 공정 개선이 가능하다.


인천TP 관계자는 "이번 공모 사업을 통해 인천의 중소 방산 제조기업의 생산성과 신뢰성을 한 단계 끌어올릴 것"이라며 "국제 방산 시장의 수요 증가에 적극 대응해 인천이 방산 핵심 부품의 공급 거점으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기